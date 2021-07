Montagnes Russes – Une histoire d’amour et d’amitié

Montagnes Russes est un one shot des éditions Grand Angle, paru en juin 2021, de Gwénola Morizur et Camille Benyamina. Une bande dessinée touchante qui présente une belle histoire d’amour et d’amitié, avec des hauts et des bas, des sensations, pour une vie pas toujours facile.

Dans une fête foraine, une femme tient un enfant dans ses bras. Elle lui fait voir le marchand de friandises et s’approche pour demander une barbe-à-papa. Elle dépose l’enfant à terre, pour pouvoir prendre la barbe-à-papa et payer. Lorsqu’elle se retourne pour prendre à main à son enfant, celui-ci a disparu. Inquiète, elle regarde partout autour d’elle. Elle interpelle des personnes pour savoir s’ils n’ont pas vu son enfant. Elle est terrorisée. C’est alors que dans la foule, elle aperçoit un enfant, avec un bonnet rouge, comme son fils. Elle accourt, prend l’enfant dans ses bras, mais une femme la surprend la gronde, s’énerve, car cet enfant est sa fille. C’est à ce moment-là que la première femme se réveille en sursaut. A ses côtés, son homme lui demande si ça va et constate qu’elle vient de faire encore ce mauvais rêve. Elle le rassure et se lève.

Aimée et Jean aimeraient avoir un enfant, mais ils n’y arrivent pas, même avec l’aide de la procréation médicalisée assistée. Les échecs sont de plus en plus durs à accepter. Aimée travaille dans une crèche et y découvrir une maman de trois enfants, Charlie, qui les élève seule. Aimée s’attache à Julio, de dernier petit garçon de Charlie et tisse un lien d’amitié avec la maman débordée. Au-delà de son rôle, elle va s’occuper et prendre soin de Julio… Le récit est touchant, présentant le combat d’un couple qui tente une dernière aide médicalisée pour essayer d’être parent, mettant parfois leur vie amoureuse en péril. La bande dessinée présente aussi l’amitié naissante entre deux femmes que tout semble opposer, ainsi qu’un lien sensible entre Julio et Aimée. Le récit est intime, touchant, émouvant, entre l’envie de devenir parent, la difficulté de ne pas y arriver, l’envie de venir en aide à un enfant et une mère en difficulté… Le dessin est tout aussi doux et touchant, avec un trait rond, expressif, sensible, et une jolie mise en couleur, tout en douceur.

Montagnes Russes est un album touchant et sensible des éditions Grand Angle, qui présente une histoire bouleversante d’amour et d’amitié, avec des hauts et des bas, des envies, des défaites, des rencontres, des sensations fortes, des combats, des erreurs…