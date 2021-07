Mini sophro – 30 exercices de sophrologie pour explorer les 5 sens, signé Marcella et Marie Poirier, est paru en mai 2021 aux Editions Larousse.

« Il n’y a rien dans notre intelligence qui ne soit passé par nos sens. » Aristote

Mini Sophro, c’est 30 exercices, un par carte, accessibles dès 4 ans et joliment illustrés par Marie Poirier. L’occasion pour les enfants (et les plus grands) de s’amuser à explorer leurs sens et les développer, découvrir leur corps et favoriser leur détente. Ludiques et poétiques, ces cartes invitent l’enfant à découvrir la sophrologie et sa douceur ainsi que le pouvoir du corps et de la respiration.

La sophrologie, un jeu d’enfant !

Les instructions sont claires et laissent au joueur la liberté d’expérimenter ses sens, son imagination, sa respiration et la relaxation. Marcella, auteure et sophrologue, ne manque pas d’accompagner, de guider par ses mots l’enfant vers plus de justesse et avec une douceur infinie. Parce que les enfants ont eux aussi besoin de moments privilégier pour découvrir leur intériorité.

Marcella est l’auteure de magnifiques et lumineux ouvrages. Via ses créations, elle apporte, avec bienveillance et tendresse, un éclairage, un chemin, une boussole pour chacun. Elle est notamment l’auteure, en collaboration avec Marie Poirier, de :

Mais aussi de : 100 idées+ pour apprendre à (mieux) respirer.