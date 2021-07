Le Fossoyeur T2 : Enquête et machination aux Éditions Komikku

Partagez





Le fossoyeur fait parti d’une lignée secrète, qui protège les humains contre les esprits malins, et permet aux possédés de retrouver le repos éternel. Après la mort de toute sa famille, Hitsugi, un jeune garçon, doit prendre la relève de son père et devenir le meilleur fossoyeur.

Un tome 2 aussi effrayant que le premier, paru le 1 juillet 21 aux Éditions Komikku .(12+)

Le décor :

Daichi et Hana, les deux amis d’Hitsugi sont enlevés. Retenus prisonniers et torturés par ce qui semblerait être un contaminé de niveau 5. Le jeune fossoyeur n’a qu’un idée en tête : les sauver et tuer leur ravisseur. La chose incroyable, c’est que, normalement, à ce niveau de contamination, les personnes infectés perdent la tête. Pourtant, cette fois, cela lui a conféré une sorte de pouvoir.

Hitsugi a bien du mal à combattre. Le temps est son épée de Damoclès. Et, son esprit est « pollué » par la perte de sa famille et la promesse qu’il a faite à son père : un traumatisme qui l’empêche de porter le coup fatal.

Malheureusement, leur temps est compté et défile à vive allure pendant que le fossoyeur tente de trouver la faille pour tuer l’assaillant …

Dans d’autres sphères, la société pharmaceutique Mito élabore une drogue spéciale, afin de créer plusieurs formes de sujets, tous équipés de puces électroniques pour suivre leur évolution …

Le point sur le manga :

Nouvel opus de ce manga horreur/fantastique où l’on assiste à la « bonification » et l’évolution du personnage principal. En effet, « Le fossoyeur » doit faire ses preuves pour faire évoluer sa technique de « mise à mort » au fil des tomes. Mais surtout se délester du poids de son traumatisme et de sa culpabilité pour mieux focaliser sur sa technique.

D’autres part, plusieurs personnages font leur apparition dans chaque tome, prenant le rôle d’alliés ou d’ennemis. Le récit s’en trouve enrichi, avec leur présentation originale. L’auteur décrit leur personnalité, leurs goûts, leurs mensurations de façon assez drôle ! (L’un d’eux m’a d’ailleurs fait penser à Marilyn Manson !!)

Chihiro Watanabe axe cette fois l’histoire sur la raison pour laquelle il existe des contaminés. Le récit se double d’une enquête, de la possibilité de trouver un remède et de nombreuses révélations ! Les Éditions Komikku nous étonnent une nouvelle fois !

La conclusion :

Fin septembre, nous aurons la chance de lire le troisième tome aux Éditions Komikku, qui nous éclairera un peu plus sur ce qu’il se trame dans la société pharmaceutique Mito !!! Pour le moment, ce second manga du Fossoyeur nous laisse dans l’expectative, tout en gardant un fond horreur/fantastique d’un côté, humour/amour et enquête/machination de l’autre !!! Un mélange dynamique plaisant que l’auteur de My hero academia manie à la perfection !