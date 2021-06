100 idées+ pour apprendre à (mieux) respirer, signé Marcella, sophrologue praticienne, est paru en avril 2021 aux Editions Tom Pousse.

« Chaque respiration que nous prenons, chaque pas que nous faisons, peut être rempli de paix, de joie et de sérénité. Nous avons seulement besoin d’être éveillé, vivant dans le moment présent. » Thich Nhat Hanh

Avec ce livre, Marcella nous invite à découvrir ses 106 séances de SophroRespi, à utiliser quotidiennement pour se détendre, prendre conscience de son corps et trouver sa juste place.

Ces différents exercices, simples, accessibles et à réaliser en pleine conscience, sont d’une efficacité redoutable. Ils permettent en effet de faire un pas de côté pour voir la vie avec un regard nouveau, mais aussi pour se voir différemment, avec plus de justesse et de bienveillance.

100 idées+ pour apprendre à (mieux) respirer, c’est réapprendre à respirer grâce à des exercices statiques et dynamiques ainsi que des séances de détente express. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins ! On peut choisir les séances qui nous parlent, en mélanger d’autres et en délaisser certaines… Bref, on s’écoute ! Marcella a su créer, comme à son habitude, des séances lumineuses qui sortent tout droit de son coeur. Grâce à son expertise, elle nous offre ici un petit manuel qui saura nous accompagner en toute occasion.

Un livre à destination de tous, pour soi ou pour accompagner notre entourage, dans le but de calmer à la fois le corps et l’esprit. Un magnifique mélange entre sophrologie, cohérence cardiaque et méditation de pleine conscience.

Marcella est également l’auteure, en collaboration avec Marie Poirier, de :