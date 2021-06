Sacha Le Pêcheur – Florie Saint-Val – Éditions Les fourmis rouges

« Sacha Le Pêcheur » est un album illustré raconté par Florie Saint-Val disponible aux Éditions Les fourmis rouges. L’auteure embarque le jeune lecteur dans un univers enfantin autour de compagnons singuliers qui ne manquent pas d’humour !

Rire, chanter et danser : la recette du bonheur selon Florie Saint-Val

Quel plaisir de découvrir l’univers frais et coloré de Florie Saint-Val ! Les enfants vont adorer les illustrations qui ressemblent à des dessins qu’ils auraient pu colorer eux-mêmes. Les plus grands apprécieront la narration qui semble avoir été écrite à main levée. L’histoire est racontée à la façon d’une bande dessinée avec ces planches colorées dans lesquelles on suit les aventures de drôles de personnages. Quant à l’humour, il rythme l’histoire du début jusqu’à la fin et promet de bons moments en perspective.

« Sacha Le Pêcheur » ou la surprise du 13 avril …

Sacha mène une vie paisible – quelque peu routinière – en compagnie de son chat Moustache qui ne manque pas de caractère. Chaque jour, à la même heure, ils vont pêcher tous les deux et finissent par rentrer le soir à temps pour le dîner. En tout cas, jusqu’au vendredi 13 avril. Ce jour-là, à 13h13, alors qu’ils s’attendent à pêcher un poisson, ils pêchent un lapin nommé Rufus ! Le lendemain, les trois se rendent au bord de l’eau et pêchent Philippe le dinosaure. Et ainsi de suite… Edgar le fantôme, Joséphine la tulipe, Annie la chauve-souris, Plooky Look le musicien au grand cœur et Aquateinte, la sirène qui ne laissera pas Sacha indifférent. Ils finissent par s’adopter les uns les autres jusqu’à fonder une famille et vivre tous ensemble.

Notre avis sur le livre

« Sacha Le Pêcheur » est un album très rigolo rythmé par de petites blagues et devinettes. L’humour est parfois subtil, il fera rire les plus grands, c’est certain. La narration commence par une représentation de la solitude avec cette maison vide et finit par la joie et le plaisir de se retrouver tous ensemble. Les personnages sont assez loufoques, très différents les uns des autres, néanmoins complémentaires. Ils s’adoptent facilement et aiment discuter tous ensemble, le soir autour d’un bon repas. Chaque personnage a sa petite particularité, Annie par exemple, aime la tartiflette et le tricot. Avec les questions qu’ils se posent les uns aux autres, le lecteur va apprendre beaucoup de choses : les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de voler – grâce à la « science infuse » de Philippe notamment, le dinosaure expert en biologie. Quant à Edgar le fantôme, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas la langue dans sa poche…

Bref, ils valent tous le détour ! Rendez-vous donc aux Éditions Les fourmis rouges pour découvrir “Sacha Le Pêcheur”.