Jedda : L’esprit de l’eau – Éditions Jungle 

Avec Jedda, une jeune aborigène d’Australie, partez à la recherche de l’esprit de l’eau, si nécessaire à la vie. Un premier tome aux accents oniriques, teinté de légendes, et un voyage initiatique à travers le désert Australien !

Jedda, L’esprit de l’eau est disponible depuis le 3 Juin 21, aux Éditions Jungle, dans la collection Miss Jungle. A lire à partir de 8/9 ans.

Le décor :

Plaine de Googoorewon … Australie.

Dans son village au milieu de terres brulées par le soleil, une jeune aborigène s’indigne de n’être utile que pour récolter le miel de ses ruches. Mais, l’heure est plus grave car, actuellement tout se meurt. La sécheresse a frappé tous les êtres vivants qu’ils soient du monde des animaux ou humains.

Et pire encore, avec le manque d’eau, l’égoïsme des gens du village remplace peu à peu la sérénité. Chacun se croit meilleur que l’autre ou plus nécéssiteux pour s’octroyer quelques gouttes d’eau récoltées de la fraicheur matinale.

Bien que cette tâche soit normalement destinée aux hommes, et malgré l’interdiction de sa mère, Jedda décide de remonter le lit de la rivière afin de comprendre pourquoi l’eau a disparu de son lit. Grâce au monde des rêves et sa capacité à converser avec les animaux, elle entreprend un voyage salvateur pour son village, mais également initiatique …

Un long et pénible voyage, plein de rencontres inattendues !!!

Le point sur la BD :

Le monde et les croyances des aborigènes d’Australie sont à notre portée grâce au scénario de Fabien Fernandez ! Il nous embarque dans un véritable voyage initiatique et ludique, à travers les légendes australiennes, en accédant au « monde des rêves » si important pour les aborigènes. Sa protagoniste principale, Jedda, est une jeune fille au caractère déterminé et courageux. Un petit côté rebelle que l’on connait bien chez les pré-ado !! On suit sa première aventure, dans ce premier tome intitulé L’esprit de l’eau. Un premier opus, édité chez Jungle, collection Miss Jungle, aux accents écologiques rebondissant sur l’actualité, après les grandes catastrophes qui ont frappé l’Australie. L’auteur rappelle également l’importance de la “femme” dans les communautés.

L’Italienne Nicoletta Migaldi accentue le côté onirique par ses graphismes merveilleusement riches. Un mix entre deux styles qui mêle art aborigène et illus « disney like » pour le côté rondeur des visages, grands yeux expressifs.

La conclusion :

Sensibilisant et ludique, ce premier tome de Jedda permet au pré-teen de comprendre le « monde aborigène » si coloré et mystique. Un monde peu mis en avant, et pourtant tellement riche de beauté et de légendes directement liées aux animaux et à la Terre mère.

L’esprit de l’eau, une première aventure onirique et fantastique à retrouver aux Éditions Jungle collection Miss Jungle !