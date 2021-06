Nautilus – Le théâtre des ombres

Le théâtre des ombres est le premier tome du triptyque Nautilus, de Mathieu Mariolle et Guénaël Grabowski, paru aux éditions Glénat, en mai 2021. Une bande dessinée qui présente un récit d’action, d’espionnage et d’aventure, riche et complexe, très bien mené.

Dans les fonds marins, un homme en scaphandre recherche une épave. Il est guidé par une voix, qui lui explique que l’épave a dû largement dériver et s’éloigner du port. D’après les calculs basés sur la puissance des courants et son poids, le scaphandrier ne devrait plus être très loin du navire recherché. C’est alors que l’homme en scaphandre découvre l’épave du bateau, coupé en deux. Il semble soulager d’avoir enfin trouvé ce navire, et commence son exploration. Il passe dans des couloirs, espérant retrouver ce qui mettra fin à une folie. Mais alors qu’il passe dans les entrailles du navire, il se retourne, découvrant un gigantesque sous-marin en approche. Il demande, en criant, à Nemo d’arrêter ! A Bombay, quelques mois plus tôt, Kim vient voir un jeune informateur. Le garçon a eu peur car il n’avait pas entendu l’homme arrivé… Kim demande qu’on l’appelle M. O’Hara.

Kimball O’Hara est un agent qui tente de débusquer un agent russe. Sa filature l’amène jusqu’à un paquebot du gouvernement anglais. Kim s’invite à la fête, pour tenter de retrouver cet agent, mais aussi la taupe parmi leurs rangs. Ainsi, alors qu’il suit son homme, une torpille vient couler le navire. Kim est accusé à tort de l’attentat. Il va devoir se défaire de ses liens et s’enfuir, pour pouvoir prouver son innocence. Ainsi commence une véritable aventure, une course-poursuite haletante, pour Kim qui doit se rendre en Sibérie pour retrouver un certain Nemo, capitaine du Nautilus, seule personne possédant un engin sous-marin capable de descendre en profondeur, pour retrouver les épreuves qui innocenteraient Kim. La narration de la bande dessinée est plaisante, captivante, et l’intrigue très bien mené, offrant un récit d’espionnage et d’action rythmé, plaisant, riche et complexe. Le dessin est maîtrisé, agréable, offrant de belles planches à découvrir, des personnages expressifs. Un cahier graphique est à retrouver dans la première édition.

Le théâtre des ombres est le premier tome de la nouvelle série Nautilus, des éditions Glénat, qui présente un récit d’espionnage et d’action bien mené, un personnage charismatique, qui va à la rechercher d’un autre, encore plus énigmatique, pour tenter de prouver son innocence…