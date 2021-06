Alfonsina, reine du vélo – Éditions Gallimard Jeunesse

« Alfonsina, reine du vélo » est un livre de Joan Negrescolor publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il est inspiré du destin d’Alfonsina Strada, première cycliste italienne à avoir officiellement participé à l’un des trois grands tours cyclistes masculins (Tours de France, Giro et Vuelta).

Une soif de liberté

« Alfonsina, reine du vélo » raconte l’histoire d’Alfonsina, cette petite fille de 10 ans qui reçoit un vélo le jour de son anniversaire. Nous faisons sa connaissance sur la couverture du livre, à côté de ce vélo bien trop grand pour elle. Elle est loin de se douter que c’est à partir de ce moment-là que débute sa grande histoire d’amour avec le cyclisme. Lorsque les gens du village la voient sur cette bicyclette, ils ne peuvent s’empêcher de la critiquer. Ils vont même jusqu’à la traiter de garçon manqué. Mais peu importe les difficultés, ce que veut Alfonsina, c’est « être libre, pédaler, filer à toute allure », en un mot : la liberté ! Depuis, elle n’a jamais cessé de pédaler et ce, malgré les obstacles. Jusqu’à remporter sa première course à 13 ans. Elle est vite devenue « La reine du vélo ».

Notre avis sur le livre

Il règne tout un univers coloré autour des aventures d’Alfonsina avec cette accumulation de teintes chaudes et vibrantes. Cela intensifie la force de cette jeune fille qui donne tout ce qu’elle a pour réaliser son rêve de devenir une grande cycliste. Le style démesuré de Joan Negrescolor permet de pointer du doigt plusieurs sujets d’actualité tels que les Droits de la femme. En effet, on remarque les regards interloqués des gens du village lorsqu’elle ose faire du vélo à visage découvert. En revanche, lorsqu’elle se déguise en garçon, ce n’est pas la même affaire. Alfonsina est un exemple de persévérance. Cette frénésie autour du sport qui l’anime ne manquera pas d’inspirer les enfants qui rêvent d’accomplir de grandes choses.

« Alfonsina, reine du vélo » est un album à glisser entre les mains des enfants à partir de 4 ans, curieux d’en apprendre un peu plus sur le destin de cette grande cycliste.