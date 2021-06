Stricker Force 7, le deuxième tome

Striker Force 7 revient avec un deuxième tome, paru aux éditions Hugo & Cie, en mai 2021. Une bande dessinée qui présente une nouvelle mission pour l’agence Stricker Force 7, composée de 7 super agents, qui ont pour but de protéger la Terre contre les monstres, les extraterrestres, les génies maléfiques…

Cristiano et Keeper sont en haut d’une tour. Ils regardent la vue spectaculaire. Keeper fait une réflexion qui amuse Cristiano, affirmant que le jeune garçon est un petit marrant. Alors qu’ils continuent à admirer la vue formidable depuis une grande baie vitrée, un homme étrange s’approche d’eux et pousse Cristiano à travers la grande vitre. Cristiano est plongé dans le vide, Keeper lui demande s’il peut faire un truc pour l’aider. Cristiano aimerait bien qu’on lui évite une chute mortelle… C’est alors que le jeune garçon se souvient qu’il a inventé la technologie la plus révolutionnaire de tous les temps ! Il appelle Obis à la rescousse. Une sphère apparaît alors, venant en aide à Cristiano, qui évite ainsi une chute mortelle. Des sortes de cheveux viennent faire un filet, dans lequel il tombe tranquillement. Mais ce filet lâche rapidement et la chute se poursuit…

Un super méchant semble en vouloir beaucoup à Cristiano, mais ce n’est qu’un petit élément, d’une plus grande mission, qui attend nos héros. Le récit découpé en chapitres, oscille entre matchs de foot et missions pour l’agence Striker Force 7. Dans cette bande dessinée une nouvelle mission attend les héros dont Cristiano. Ils vont devoir unir leurs forces et être plus rusés, pour sauver la planète d’une terrible menace, une organisation maléfique qui vole différentes innovations technologiques, pour s’en servir comme arme… Le récit est simple, efficace, pour tous les fans de Cristiano Ronaldo, d’action, de ballon rond et de super-héros. Le graphisme est moderne, le trait strict, dynamique, pour cet univers coloré, plein d’action.

