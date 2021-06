Banquiz – Une fable loufoque des éditions Delcourt

Banquiz est une fable loufoque sur le réchauffement climatique, de Jorge Bernstein et Witko, parue aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès, en mai 2021. Un cocktail plein d’humour entre une climatologue qui alerte, des manchots qui cherche le confort moderne, un président américain qui se fout de tout…

En Antarctique, un couple de manchots est bien installé dans les transats, devant leur igloo, en train de siroter un cocktail. Le mari demande s’ils ne sont pas bien là… L’épouse affirme qu’il y a du bon dans le réchauffement climatique ! Mais le manchot a peur de devenir alcoolique, mais la manchote rappelle, en rigolant, qu’ils l’étaient déjà avant le réchauffement. Le prétexte de boire de l’alcool a juste changé… En effet, avant ils buvaient pour se réchauffer, maintenant, ils boivent pour se rafraichir ! Le manchot se lève pour aller, d’ailleurs, préparer un autre cocktail. Il rentre dans son igloo et constate avec stupeur, qu’il n’y a plus de glaçon. Au-dehors, la manchote peste sur le dérèglement climatique. A son retour, le mari se demande s’ils doivent faire les glaçons à l’ancienne, car il reste, malgré tout, de quoi faire quelques glaçons autour d’eux…

Ainsi l’on découvre un couple de manchots qui vit très bien le dérèglement climatique, devenant des consommateurs compulsifs, un président américain qui se moque de tout et une climatologue investit d’une mission, pour alerter le monde entier face au réchauffement climatique. Elle et son équipe de bras cassés vont devoir cohabiter avec les manchots déjantés ! La bande dessinée, au petit format, est pleine d’humour se moquant de tous les personnages, s’amusant du dérèglement climatique, tout en alertant, quant à face à cette situation tragique qui ne cesse de s’empirer. Les gags s’enchainent, entre l’absurdité des manchots consommateurs compulsifs qui s’acclimatent, la connerie du président américain, et les aventures improbables de l’équipe de bras cassés arrivée en Antarctique. Le dessin est simple et efficace, expressif et plutôt rond.

Banquiz est un cocktail plein d’humour, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès, qui présente une fable loufoque, déjantée et décalée sur le réchauffement climatique, s’amusant avec des personnages caricaturés afin de se moquer de cette situation.