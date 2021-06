Un été à Tsurumaki – Editions Imho

Un été à Tsurumaki est un ouvrage de Shin’Ya Komatsu, paru aux éditions Imho, en juin 2021. Un manga, grand format, qui présente un récit plein de fraicheur, de tendresse, un monde onirique, nostalgique et chaleureux, à la fois.

C’est la fin de l’école, les élèves se lèvent et se saluent avant de partir chacun de leur côté. Les vacances d’été débutent pour les enfants. Mitsuru est un jeune garçon qui rentre avec une plante dans les bras. Derrière lui, deux camarades l’interpellent. Yunta et Torahiko lui proposent de l’accompagner sur le chemin du retour. En regardant Mitsuru, l’un des deux garçons s’interroge. Il trouve qu’il y a quelque chose de bizarre chez son camarade… L’autre demande à Mitsuru ce qu’il compte faire pendant les vacances. Le petit garçon répond qu’il aimerait bien terminer sa collection de stickers de méduses. Alors que chacun explique ce qu’il aimerait faire pendant les vacances, petites et grandes choses, le premier camarade affirme qu’il manque quelque chose à Mitsuru. Enfin, il finit par trouver ce qui cloche et constate qu’il a oublié son cartable…

Le manga est découpé en plusieurs chapitres, présentant différentes parties des grandes vacances du jeune Mitsuru. Un jeune garçon bien heureux de quitter l’école, un peu tête en l’air et plutôt attachant. Ainsi l’on suit les petites aventures du jeune héros qui va plonger les lecteurs dans un monde attendrissant, nostalgique, onirique, surréaliste et étrange. Avec des amis, sa plante ou encore sa petite sœur, Mitsuru va vivre quelques aventures incroyables, entre explorations et jeux. La bande dessinée se lit facilement, présentant un monde féérique, plein de tendresse, à l’ambiance captivante, tendre et apaisante, malgré quelques rebondissements pleins de surprises et d’étrangetés. Le dessin est très doux, avec un trait fin, détaillé, offrant un bel univers graphique à découvrir, attendrissant et touchant, à l’image du petit héros.

Un été à Tsurumaki est un manga plein de tendresse, des éditions Imho, qui est à découvrir. L’ouvrage offre une lecture entre rêve et réalité, un monde onirique à explorer, avec ce jeune héros à suivre pendant ces grandes vacances pleines de surprises.