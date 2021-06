Le convoyeur – La cité des mille flèches

La cité des mille flèches est le deuxième tome de la série Le convoyeur, des éditions Le Lombard, paru en mai 2021. Une bande dessinée de Tristan Roulot et Dimitri Armand, qui présente la suite époustouflante et bluffante de ce monde post-apocalyptique.

Dans les hauts de Quercy, au protectorat de Mont Alban, à Tulus, dans la station 3, à La Malbaie, au Val Saint-Elys, le convoyeur passe partout, il semble être partout, pour effectuer ses missions. Un soir, près du refuge pénitentiaire du Muret, un petit groupe s’apprête à attaquer. L’un d’eux arrive à monter le mur, tuer un garde pour ouvrir la porte à ses compagnons. La bande du Scorpion prend rapidement possession des lieux. Le lendemain matin, le Scorpion trône au milieu d’une place se proclamant le nouveau maître des lieux. Il demande à tous ses nouveaux sujets de s’approcher et de déposer à ses pieds offrandes et armes. Il demande à un renifleur de s’approcher et de le divertir, comme pourrait le faire un bouffon. C’est alors qu’un de ses gardes l’interpelle, car un cavalier est en approche. Le Scorpion ne veut montrer aucune faiblesse, il laisse donc ce cavalier approcher…

Il s’agit du convoyeur, qui est de retour d’une mission. Il pensait trouver un abri pour la nuit, mais vu l’état des choses, il ne préfère pas abuser de l’hospitalité ! Mais les choses tournent mal rapidement, et le convoyeur met fin à la vie du Scorpion rapidement, avec l’aide du renifleur. Cet être va d’ailleurs lui demander une nouvelle mission… Ainsi, l’on retrouve le convoyeur pour une nouvelle mission, mais pourchassé par une guerrière, bien décidé à mettre fin à ses jours, pour révéler la vérité à tous. En effet, la bande dessinée révèle bien des choses, le héros est bousculé dans ce deuxième tome, offrant un récit bluffant et réussi. Ce monde post apocalyptique est fascinant, inquiétant et les révélations sur le personnage principal incroyables, permettant de donner un nouveau tournant à ce récit bien mené. Le dessin est toujours plaisant, dynamique et expressif, avec un découpage travaillé et opérant.

La cité des mille flèches est le deuxième tome de la série Le convoyeur, des éditions Le Lombard, qui présente la suite des aventures de ce personnage étrange, dans un monde post apocalyptique plein de surprises, révélant un inquiétant secret…