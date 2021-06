Été 2021 : Poursuite de la tendance artistique d’exposer en jardins !

Partagez





Madeleine Sallès, la Présidente de quartier de l’Alouette à Nîmes est formelle “La poursuite de la tendance artistique, favorise les artistes qui exposent volontiers dans les jardins privatifs”. À Nîmes, pour la 3ème édition (samedi 12 & dimanche 13 juin), c’est manifestement le cas, les 10 jardins ouverts aux artistes ont vu un accroissement de l’augmentation des visiteurs.

Un parcours de 3 heures de visites, pour découvrir les oeuvres des artistes, comme pour les réalisations de Virginie Rassat http://www.virginierassat.com ou encore les poteries de Francine Millet, ou bien les peintures japonaises de Phil Burger…On ne peut pas tous les citer, leur talent est souvent très personnel, tant sur le plan esthétique, même si la plupart estime qu’ils sont “amateurs”, leur travail amène un dialogue, avec le public souvent très curieux sur la composition des matières, de la technique de fabrication, du temps passé.

Nîmes, l’association de quartier organise l’évènement sans le soutien de la ville !

Claude, habitant la maison du pilote d’avion de Giscard d’Estaing, nous explique “Il faut des semaines d’organisation, pour mener à bien les transactions avec les peintres, photographes, sculpteurs, le temps est primordial, aussi, on espère que la mairie de Nîmes, nous aide pour l’an prochain, chez moi, on a improviser un mini-concert, j’aurai souhaité une scène peut-être, mais aussi un budget pour les repas, etc…”

Côté artistes, quelques ventes ont pu mettre du beurre dans les épinards...Ibrahim Maïga explore “l’humain” par ses sculptures “J’ai eu quelques bons contacts pour la suite, des projets, des commandes pour l’avenir, en fait je m’attendais à beaucoup moins, les gens ont aimé mon travail”.

On peut revendiquer, une forme artistique ou aimer à partager du temps avec d’autres passionnés de l’art, exposer dans les jardins, c’est savourer la richesse des lieux, tant les maisons anciennes (certaines sont de 1962) s’insèrent dans le périmètre artistique de ces journées d’artistes. Déambuler dans les propriétés, qui ouvrent leur porte au public, c’est aussi d’avoir un verre de bienvenu, un café, un thé, une menthe bien fraîche, et d’apprécier les oeuvres présentées dans la nature.

Jardins d’Artistes et références aux grands noms de la peinture !

Les jardins ont toujours inspiré les plus grands artistes dans les domaines de la littérature, la sculpture, la peinture, le cinéma ou encore la photographie. La relation entre l’artiste et le jardin revêt de multiples formes.

Certains artistes, amoureux de leurs plantes autant que de leurs œuvres, sont des jardiniers passionnés. Alliant le jardinage et l’art, ils transposent le végétal dans leur œuvre et imprègnent leur jardin de leur esprit créatif. Fascinés par la nature, ils deviennent parfois paysagistes pour recréer le paysage à leur image.

D’autres, considèrent le jardin comme une source d’inspiration ou de méditation. Le paysagiste donne des formes, crée des perspectives et permet les jeux d’ombre et de lumière. En sublimant la nature, il est à son tour un artiste. Autant peintre pour le sens des couleurs et des formes, que poète pour le rêve, la fantaisie et l’imaginaire qu’il apporte à sa création.

Le jardin d’artiste se veut un lieu inspirant, mettant l’art au centre de sa création.

Visites d’été : six jardins d’artistes à effeuiller...Pratique Monet à Giverny, le Prieuré de Ronsard, le domaine de Renoir… Peintres et poètes se sont aménagés des refuges végétaux qui ont nourri leur imaginaire et leur œuvre sans avoir toujours survécu à la disparition de leur créateur. En voici, encore florissants, à visiter en France et en Espagne http://www.fondation-monet.com

Eric Fontaine