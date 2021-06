Comment l’éclairage influe-t-il sur la productivité

De nombreux chefs d’entreprise sous-estiment l’importance de l’éclairage professionnel dans un lieu de travail. Il peut pourtant avoir un effet considérable sur le moral et la productivité des employés chaque jour de travail. Il faut savoir que l’éclairage que vous choisissez peut avoir un impact sur la santé physique et mentale du personnel, car il peut potentiellement provoquer des migraines, une fatigue oculaire et un état dépressif.

Heureusement, vous pouvez utiliser l’éclairage naturel, les volets et autres formes de lumière artificielle pour que votre équipe se sente plus relaxée, motivée ou attentive. Si vous souhaitez améliorer la rapidité des processus internes tout en maintenant votre équipe heureuse et en bonne santé, continuez la lecture de cette article pour mieux comprendre comment l’éclairage impacte la productivité du personnel.

L’éclairage naturel est la solution la plus efficace et optimale

Avant de parler de toute autre solution ou alternative, il faut savoir que la lumière naturelle nous impacte sur deux niveaux :

Un niveau direct : Elle affecte notre corps, en nous facilitant la vue et en améliorant la qualité de notre vision.

Un niveau indirect : Elle impacte notre humeur et notre équilibre hormonal.

Il a été démontré que les rénovations de l’éclairage naturel rendent les travailleurs plus heureux, réduisent l’absentéisme et les maladies et, comme un meilleur éclairage favorise la satisfaction des travailleurs, il permet également d’augmenter la productivité.

Investir pour réduire les couts

Si vous jugez ne pas avoir une lumière et un éclairage adapté au bien être de votre personnel, pensez à le changer et à installer un nouveau. On sait que c’est un investissement de taille, mais un investissement qui aura un retour très important sur la productivité de vos employés et donc sur l’atteinte rapide des objectifs fixés et le bien-être de toute l’entreprise.

Concentration

Un manque de lumière entraîne automatiquement une fatigue et donc un manque de concentration. Cela s’explique par le fait qu’en ayant une lumière pas assez forte ou pas adaptée à la tâche qu’on effectue, notre corps et notre cerveau ne sont plus réceptifs et croient que le soir est déjà là, et passe en mode nuit, ce qui explique le manque voire l’absence de productivité et de concentration.

Productivité

Comme expliqué dans le point d’avant, il faut installer un éclairage ergonomique pour que le corps reste réveillé, receptif et surtout productif. Quand les conditions d’éclairage répondent aux besoins du personnel, les performances de ce dernier s’améliorent et deviennent plus performants et plus efficaces.

Santé

Le manque d’éclairage, ou un éclairage non adapté affectent nos hormones et la santé de nos yeux, il en résulte beaucoup de fatigue, des migraines et des maux de tête, un manque de productivité, de concentration et de pertinence etc… Raison pour laquelle il faut installer un éclairage ergonomique pour assurer un environnement de travail sain et qui favorise la productivité.

Pour finir, un éclairage ergonomique favorise la concentration et l’efficacité du personnel, et cela impacte l’ensemble de l’entreprise. Sans oublier que c’est un investissement qui va permettre à l’entreprise d’avoir un fort ROI et de réduire ses coûts énergétiques sur le long terme.