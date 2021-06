HOT COUTURE par Rouge Absolu

Moulures, cheminée en marbre, vitraux du XIXème … L’appartement parisien de Géraldine Prieur a tout de l’haussmannien bon teint. Sauf que cette architecte designer créatrice de la maison Rouge Absolu fait tout valser avec des coloris détonants et des meubles-bijoux tout droit sortis de son imagination fantasque.

CHIC ET PRECIEUSE

Le bleu de Prusse de l’entrée s’invite également dans la salle à manger. Il forme un duo de choc avec l’immense tapis corail dessiné par Géraldine pour sa galerie studio Rouge Absolu. Deux fauteuils habillés de velours rose poudré font face à une banquette bleue (Henryot), ornée de coussins Rouge Absolu. Un pouf chiné à Milan, une table basse en verre, des années 80, trouvée chez Stanislas Reboul (Saint-Ouen). Un tableau du peintre Bouretz, une panthère en céramique de famille. Et enfin une suspension en opaline blanche (Saint-Ouen) montée sur laiton.

« LA COULEUR ET L’HAUSSMANNIEN SONT FAIT POUR S’ENTENDRE »

Un mélange des styles détonants. Le portrait de famille peint par Charles-Auguste Vandenberghe en 1842, côtoie les créations de Géraldine Prieur : l’étonnante bibliothèque suspendue en laque rouge « UP TO YOU », et la table basse à alvéoles en noyer, pour Rouge Absolu. Un fauteuil chiné recouvert de soie Jim Thomson, une banquette chinée recouverte de velours mohair.

ROMANTISME À L’ANGLAISE

Pousser la porte de l’appartement parisien de Géraldine Prieur, c’est pénétrer dans un monde à part, un univers où le bleu de Prusse côtoie sur les murs un jaune de cobalt et où le salon rose bonbon répond à une salle de bain vert malachite.

DE LA MODE AU DESIGN

Fascinée par la mode, amoureuse de Schiaparelli , Pucci, Ashi ou Alexander McQueen, la créatrice du studio de design Rouge Absolu a placé la haute couture au cœur des ses inspirations et laissé sa folie s’exprimer. Si, sur le fond, son appartement proche du marché Poncelet affiche toutes les caractéristiques du style haussmannien, sur la forme, on est loin du classique typique « parquet, marbre et moulures». «J’ai souhaité respecter la mémoire des lieux» Géraldine B. Prieur

«LA COULEUR, UN ANTIDOTE FACE A LA GRISAILLE »

Ces couleurs franches et fortes voulues par Géraldine, qui partage son quotidien, avec son mari Arnaud et ses filles Apolline, Victoria et Adénor, se traduit également dans le meubles qu’elle dessine. Elle associe des pièces ultra-pop et féminines aux pièces classiques et vintages, chinées dans le monde entier. Sûre de son talent, Géraldine Prieur assume son côté décalé, un peu comics trip option « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! », Très enthousiasmant. Chambre alizarine, entrée fuchsia, huisserie réglisse et salle à manger rose Malabar, c’est le parti pris de l’agence d’architecture intérieur et de design Rouge Absolu.

Instagram @rougeabsolu