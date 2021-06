CAC 40 ESG : Euronext Paris a lancé un indice pour les meilleures entreprises éco-responsables

Le 22 mars 2021, Euronext à lancé sur le marché le CAC 40 ESG, dédié aux entreprises cotées qui présentent les meilleures “pratiques” internationales requises par les fonds éthiques et les fonds de pension.La demande de financement “durable” augmente à l’échelle mondiale et les bourses du monde entier ne peuvent que s’adapter. Euronext est la société basée à Paris qui contrôle certaines des principales bourses européennes, dont celle de Milan. Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.

Les raisons qui ont motivées le lancement d’un indice ESG

Euronext est allé à la rencontre des besoins et des demandes qui émanent des fonds éthiques et des fonds de pension : ils demandent à disposer d’instruments dans lesquels investir, où il est en quelque sorte certifié la bonté des engagements des entreprises. C’est ainsi qu’est né le CAC ESG, un nouvel indice qui regroupe 40 entreprises pouvant se prévaloir des meilleures pratiques en matière d’environnement, de social et de gouvernance. Sa composition présente donc une différence avec le CAC 40 classique.

En substance, l’indice a identifié parmi les entreprises à plus forte capitalisation celles qui ne travaillent pas “uniquement” pour la distribution de dividendes aux actionnaires ou pour améliorer la performance du titre en Bourse. Au lieu de cela, il a été identifié les entreprises qui, en plus d’apporter une “satisfaction” aux actionnaires, peuvent se targuer d’avoir de bonnes pratiques en matière de lutte contre le changement climatique, d’avoir de bonnes relations avec le personnel, les fournisseurs et les zones dans lesquelles elles opèrent, et d’avoir une gouvernance transparente et ouverte à la comparaison avec le marché.

Ce sont ces paramètres qui, au niveau international, sont définis comme ESG (Environnemental, Social, Gouvernance). Par conséquent, ils sont non seulement engagés dans des politiques de protection de l’environnement, qui impliquent de plus en plus une transition vers des activités n’ayant pas d’impact sur le climat et le territoire, mais ils sont également attentifs aux relations avec les parties prenantes et les investisseurs. Ce dernier aspect devient de plus en plus important, notamment lorsque les entreprises ne sont pas des sociétés publiques, mais qu’elles ont un actionnaire de contrôle puissant, afin que tous les investisseurs puissent disposer des outils nécessaires pour juger le travail des dirigeants.

Tout cela est vrai, mais inévitablement, avec l’avènement de la pandémie, les questions environnementales sont au centre du débat. Il n’est donc pas surprenant qu’Euronext ait présenté le CAC 40 ESG comme “une étape importante pour accélérer la transition vers une économie durable”, selon les termes du PDG d’Euronext Stéphane Boujnah.

Quelles entreprises font parties du nouvel indice ?

Les surprises ne manquent pas, car il y a eu d’excellents rejets. Neuf entreprises considérées comme “blue chip” ont été exclues : parmi elles, Airbus, Alstom, ArcelorMittal, Dassault-Systèmes, Hermes, Saint-Gobain, Thales et Total. Le neuvième nous emmène en Italie : étonnamment, il s’agit d’Essilux, le géant de la lunetterie né de la fusion entre le français Essilor et le groupe italien Luxottica et qui a pour premier actionnaire l’entrepreneur milanais Leonardo Del Vecchio.

Les neuf entreprises exclues ont été remplacées par neuf autres entreprises dans le reste de la liste : il s’agit de Accor, Arkema, Edf, Gecina, Klepierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo.

Mais qui les a choisis et comment les pratiques ESG ont-elles été définies pour faire partie du nouvel indice ? Comme l’explique Euronext, le CAC 40 ESG est basé sur des pratiques reconnues internationalement telles que les indices de durabilité Sri (investissement socialement responsable) et les critères ESG évalués par un partenaire externe (la société spécialisée Vigeo Eiris).

Fonctionnement de l’indice CAC 40 ESG

Comme pour le CAC 40, la composition de l’indice CAC 40 ESG sera revue chaque trimestre par le Comité Scientifique des Indices d’Euronext, qui prend en compte deux critères principaux : la taille du flottant et le nombre de transactions enregistrées sur les titres. C’est bien d’être socialement et écologiquement responsable, mais il faut aussi quelqu’un pour investir et acheter les actions.