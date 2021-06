Formation en ligne : comment se former sur le net

Internet est un véritable trésor en tant que mine d’informations. Cependant, son utilisation doit être canalisée et surtout maîtrisée afin d’éviter l’éparpillement. Cet outil est également très important pour les personnes autodidactes et qui ont pour objectif de se former en ligne. Mais il est important de savoir comment se former et surtout de choisir la plateforme adéquate. Dans ce cas, savoir surfer sur internet est essentiel pour trouver rapidement ce que l’on recherche.

Comment trouver la bonne plateforme de formation en ligne ?

Qu’il s’agisse d’une formation initiale, professionnelle ou pour un changement de cap, il est important de bien choisir sa plateforme de formation. 365formations.com fait partie des sites sûrs pour trouver le thème et les modules qui conviennent. Actuellement, un bon nombre de formations se passent en ligne pour diverses raisons. Ce type d’apprentissage convient surtout aux personnes qui sont déjà dans le monde professionnel et qui ne désirent pas être dérangées dans leur organisation.

· Quelle formation à distance choisir ?

Le choix de la formation repose sur le format qui s’adapte à sa situation personnelle :

est une option parce que l’impétrant ne peut pas se déplacer. Cette possibilité permet d’apprendre tout en maîtrisant son planning. La réussite de ce genre de formation repose surtout sur les moyens de communication à la disposition du formé. Le blended learning pour se former à distance tout en gardant la possibilité d’avoir des rendez-vous réels comme des regroupements.

Un timing chargé qui ne permet ni le déplacement ni de s’étendre sur une plage horaire définie. La disponibilité également est aussi assez restreinte.

· Comment choisir la bonne formation ?

Sur internet, les formations sont innombrables et il est essentiel de distinguer les plateformes sérieuses de celles qui risquent d’être pure perte de temps. Il est conseillé de se tourner en premier vers les sites appartenant à des établissements connus dans leur domaine. L’objectif est de disposer d’une formation de qualité et qui sera par la suite sanctionnée par un diplôme authentique. Les suivis pédagogiques seront également assurés. Il ne faut pas hésiter à comparer les réputations pour trouver la bonne plateforme.

Les sites pour se former en ligne

Voici une petite sélection de sites de formation à distance qui peuvent convenir à certaines attentes. Ces plateformes sont considérées comme de qualité et proposent un apprentissage gratuit.

· Udacity

Est une plateforme de formation en matière de designing. Les cours sont gratuits et s’étalent sur une large palette de thèmes. On peut citer par exemple : machine learning, développement web, Android, iOS…

· Coursera

Sur ce site, vous avez à votre disposition plusieurs formations gratuites proposées par les plus prestigieuses des universités. Les modules sont gratuits et sérieux. Les domaines concernés sont la blockchain, le deep learning, le développement…

· Khanacademy

Se destine aux professionnels du web surtout dans la catégorie Computing. Les cours sont réputés de qualité et sont totalement gratuits.

· Class Central

Est quant à lui une plateforme qui regroupe les formations destinées aux professionnels du web. Près de 1500 cours de développement y sont disponibles avec 360 autres en matière de Data Science.

· Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google

Les réseaux sociaux qui sont très populaires depuis plusieurs années proposent également diverses formations de qualité et gratuites en ligne. On a par exemple :

Twitter Flight School : qui tourne autour de l’initiation à l’écosystème de Twitter

Facebook Blueprint : qui permet d’approfondir sur l’utilisation de l’outil publicitaire. L’objectif est de rendre le formé incollable sur les méthodes pour faire passer ses annonces sur le réseau social.

Google des pros : tout comme pour Twitter, le but est de familiariser le formé avec l’écosystème du géant de l’internet.

· Ateliers numériques sur Google

Toujours sur Google, on peut aussi retrouver des plateformes de formation qui proposent des ateliers numériques sur divers thèmes. Les modules permettent la plupart du temps de bénéficier d’un certificat à la fin de la formation. Ces ateliers numériques concernent souvent la prise de parole en public, l’optimisation de la productivité ou encore la communication orale. Certains cours durent à peine une heure et sont disponibles sous format vidéo qui durent quelques minutes.