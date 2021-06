Comment gagner de l’argent sur le net

Fatigué de ne pas réussir à boucler dignement à chaque fois les fins de mois ? Pourquoi ne pas tenter sa chance ailleurs et mettre la technologie à profit de son portefeuille ? Beaucoup d’opportunités s’offrent de nos jours en ligne. Alors, comment gagner de l’argent sur internet ? Comment esquiver les arnaques ? Comment faire pour ne pas tout perdre sur la toile ?

Comment gagner honnêtement de l’argent sur internet ?

Plusieurs possibilités sont proposées sur internet pour gagner dignement de l’argent.

Les sites de multi-gains : l'objectif est d'effectuer de petites tâches et de récolter ensuite des gains. On a par exemple : Moolineo qui propose le partage de mails rémunérés, Loonea qui rémunère les lectures de mails…

Les banques en lignes : souvent elles n'ont pas de siège réel mais opèrent plus en ligne. Tout se base sur la publicité et les agents sont formés pour prospecter des clients à distance. Une prime de bienvenue motive parfois ceux qui souhaitent travailler pour ces banques.

Le dropshipping : qui consiste à vendre des produits directement issus des fournisseurs. Le vendeur met donc en relation l'acheteur et le fournisseur et l'échange se fait directement entre les deux. Celui qui joue l'intermédiaire touchera sa commission en fonction du prix en sus des produits.

: qui consiste à vendre des produits directement issus des fournisseurs. Le vendeur met donc en relation l’acheteur et le fournisseur et l’échange se fait directement entre les deux. Celui qui joue l’intermédiaire touchera sa commission en fonction du prix en sus des produits. Les paris en ligne sont aussi de bons moyens pour gagner de l’argent sur internet. Tout se joue sur la chance.

Comment flairer les arnaques sur internet ?

Une véritable mine au trésor, internet aussi est un danger pour les non avertis, surtout en matière d’argent. Envie d’arrondir ses fins de mois ou tout simplement besoin de plus de liquidité ? Internet peut être la bonne mais aussi la mauvaise option quand on n’est pas futé. Alors comment éviter les arnaques sur internet ?

Les arnaques en ligne

Sur internet, on trouve de tout, il est donc conseillé d’être plus prudent. Les plus grandes escroqueries en ligne sont :

Les phishing s : via un mail qui a l’air de venir d’un site sûr et habituel, l’escroc incite l’utilisateur à lui envoyer ses coordonnées personnelles et confidentielles. La plupart du temps, ce sont les mots de passe, les numéros de carte bancaire…

Les réseaux sociaux et les profils inexistants : très courant puisque les réseaux sociaux sont encore gratuits. La plupart du temps, une pop-up s'ouvre en bas de l'écran et propose d'entrer en contact avec une ravissante personne venant de votre pays. En un tour de main, la personne qui vous parle tombe sous votre charme et vous invite à cliquer sur un lien qui va siphonner tout ce que vous avez sur votre compte en banque ou vous volez vos données personnelles.

Les organismes de charité fictifs qui se basent sur l'empathie des utilisateurs pour leur soutirer de l'argent pour une cause qui n'existe même pas.

Éviter les pièges pour se faire de l’argent honnêtement sur internet

Alors comment gagner de l’argent sur internet sans se faire arnaquer ? Quelques astuces sont disponibles sur ensemble-reussir.fr. Mais voici aussi quelques conseils.