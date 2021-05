Harrap’s pour débuter l’anglais et l’espagnol

La collection Harrap’s, des éditions Larousse, se complète avec deux ouvrages qui proposent de s’initier à l’anglais et à l’espagnol. Deux guides, parus en avril 2021, simples, complets et amusants pour permettre d’apprendre ces deux langues étrangères en seulement 5 minutes par jour.

Les deux guides débutent avec un sommaire complet, permettant ainsi de voir les différentes étapes d’initiation, pour apprendre facilement et rapidement l’anglais et l’espagnol. Les ouvrages, bien que découpés différemment, permettent de découvrir le vocabulaire indispensable pour comprendre et s’exprimer correctement, tout comme des points de grammaire essentiels. Des informations culturelles, sur les deux pays, viennent aussi compléter parfaitement les livres, pour préparer un futur séjour, ou autres… Ainsi l’on débute avec les salutations, avant de se présenter, d’apprendre les horaires, les pièces de la maison, les monnaies, la culture, les animaux, les parties du corps, les sports, la division du temps…

Les deux livres se complètent avec des fichiers MP3 à télécharger, pour s’entraîner à l’oral. Près de 400 phrases clés, permettront de travailler les prononciations et de mieux parler, pour se faire comprendre. Les guides sont simples, complets et ludiques pour permettre d’apprendre facilement et rapidement les deux langues. Avec un objectif de 5 minutes par jour et un travail quotidien, il devient facile d’apprendre les bases pour parler anglais et espagnol, avec ces livres qui présentent des dialogues illustrant des situations courantes, pour une initiation progressive, du vocabulaire indispensable, de la grammaire essentielle, des activités pour vérifier les acquis, des tableaux, des illustrations, des photographies… L’essentiel pour maîtriser ces deux langues est donc à retrouver dans ces deux guides complets, pratiques, bien découpés et plaisants à travailler.

Débutez l’anglais en 5 min par jour et Debutez l’espagnol en 5 min par jour sont deux guides des éditions Larousse, de la collection Harrap’s, qui proposent de s’initier à ces deux langues tranquillement et efficacement, avec l’essentiel pour pouvoir échanger par la suite.