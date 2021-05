Issa sow est un artiste multi disciplinaire. Il est né en 1973 à Marseille en France.Il écrit, produit et diffuse de la musique depuis 1995. Il s’intéresse au chant et commence son apprentissage dès 1996 et c’est en 1998 qu’il anime sa première émission au sein de la Radio Chalette à Montargis. Après son service militaire en France. Dans les années 2000 il décide de s’installer à Paris et collabore au sein d’un label collectif.Avec un lien étroit entre le son et le rap chant. Depuis, cette forme d’art devient une de ces principales formes d’expression.

Sa formation musicale fut longtemps autodidacte, mais il est aussi détenteur d’un single trois titres (V.I.P) réalisé en 2003 sous le Nom de scène IssaStyle, il fut assisté par un ingénieur du son en région Parisienne. Par la suite il se fait repérer par une société de production Anglaise ” AFRIKARAIB” qui lui propose un contrat d’édition et de distribution pour un projet compilation nommée Rise and Shine regroupant plusieurs artistes. Arriver en Normandie dans les années 2006 toujours dans sa passion il écrit et autoproduit son premier album Mon Come Back, fait des concerts. En 2010 il cherche à développer son talent et passe une formation à IRMA ” Paris ” dans le domaine artistique.

En parallèle de son activité artistique Issa était ouvrier en bâtiment / Agent de production ( Industrie ) entre 1994 à 2016

L’artiste multidisciplinaire prolifique et éclectique se démarque par sa versatilité et ses techniques expérimentales employées. Sa démarche préconise l’imposition de contraintes et le développement de nouveaux processus

Par la multiplicité composite des strates de matériaux sonores, ses œuvres riches et denses, représentent souvent une transposition de la réalité qui révèle une multitude de sens dont l’auditeur peut librement interpréter.Il crée son association culturelle en tant que coach vocal ( 2011 ) dans L’ Eure ( 27 ) .Ses œuvres ont été présentés dans des festivals, Radios, Presse local Il a reçu maintes commandes . Issa se retrouve dans de nouveaux projets entre 2014/2021 avec la participation d’auteurs, compositeurs il réalise 3 albums en auto production.