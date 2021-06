Voici l’officiel, le Cahier de vacances pour adultes de 17 à 117 ans, des éditions Hugo & Cie, paru en mai 2021. Un ouvrage souple, de la collection Chiflet & Cie, qui propose de bronzer en révisant tout ce que l’on a pu oublier, à travers d’exercices drôles, des jeux sympas…

Le livre souple débute avec des « Pense pas bête » de math et de français, pour se remémorer, entre autres, théorème de Pythagore, la décomposition des facteurs premiers, l’aire d’un triangle, ou encore l’impératif, les adjectifs de couleur, les conjonctions… Ensuite, sur la première double page, ce sont des exercices de français qui sont à découvrir, avec un lexique astronomique, où il faut retrouver la bonne définition. Des mathématiques, avec un quiz, proposent de remuer les méninges avant de plonger dans le grand bain. Enfin de l’histoire et de la culture générale viennent compléter la page.

Le livre souple est plaisant à découvrir, avec beaucoup de thèmes abordés autour du français, des mathématiques, de l’histoire, de la géographie, des sciences, mais aussi de la culture générale et de la littérature. Des jeux de toutes sortes viennent compléter l’ouvrage, avec des exercices cérébraux, des anagrammes, des labyrinthes, des mots cachés, jeux de lettres, sudokus, jeux d’allumettes… Un cahier qui permet de retomber en enfance, mais de manière ludique et intéressante, avec des jeux drôles, des exercices décalés et pourtant intelligents, des quiz rigolos et pleins d’autres jeux incontournables et plaisants à retrouver, le temps d’un été. Les méninges vont travailler un peu, mais pour le plaisir, afin de lâcher prise aussi… Les solutions sont présentes à la fin de l’ouvrage, pour vérifier les réponses, et non pour tricher !

Cahier de vacances pour adultes est un livre souple, des éditions Hugo & Cie, qui propose de bronzer tout en révisant. Des exercices drôles et décalés, des jeux incontournables, sympas et funs, proposent donc de faire travailler les méninges, pendant les vacances, mais pour lâcher prise et retomber en enfance…