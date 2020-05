Comment soutenir ses employés durant le télétravail ?

Pour plusieurs raisons, extérieures ou intérieures à une entreprise, celle-ci peut se voir demander à ses employés de travailler de chez eux. Nous pouvons imaginer à quel point il est difficile de télétravailler avec des petits enfants qui ne comprennent pas pourquoi maman ou papa n’est pas disponible alors qu’elle ou il est à la maison. Vous devez donc vous adapter et prendre le temps d’organiser et d’adapter votre mode de travail, dans le but d’éviter vous mettre en colère parce le petit dernier vous harcèle pendant une visioconférence. En tant que chef d’entreprise ou manager d’une équipe, il est de votre devoir de soutenir vos employés durant leur télétravail, pour ne pas qu’ils se sentent délaissés ou isolés. Pour ce faire, voici nos quelques conseils à appliquer :

Ne les mettez pas de côté

Dans certaines situations il se peut qu’une entreprise soit divisée en deux : certains travaillent à la maison, quand d’autres restent dans l’entreprise. L’erreur à ne surtout pas commettre est de laisser de côté ceux en télétravail en privilégiant ceux sur place. Effectivement, on peut avoir le vieux réflexe de se tourner automatiquement vers ses collaborateurs présents dans l’open space. Mais attention, il faut garder en tête qu’un salarié est à votre disposition, même s’il ne se trouve pas dans votre champs de vision direct.

Ne faites pas la police

Il est souvent difficile de trouver un juste milieu pour obtenir une organisation de travail qui convienne à tout le monde lorsque nous sommes dans des conditions de télétravail. Ne demandez pas à vos équipes la liste exhaustive de leurs faits et gestes pendant leur journée de télétravail. Vous devez trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire au bon déroulement d’une activité et le fait de devenir un membre de la police nationale. Ne réclamez pas à vos employés un débriefing quotidien des tâches qu’ils ont effectuées durant leur télétravail, mais plutôt un simple reporting hebdomadaire, afin de prendre en compte le travail accompli et savoir où ils en sont.

Soutenez-les

Il se peut que pour diverses raisons vos employés soient amenés à être obligé de travailler de chez eux pour leur santé et leur sécurité. Souvent quand les conditions extérieures sont stressantes il est difficile pour les employés de travailler dans de bonnes conditions. C'est à vous de les rassurer, de leur montrer que vous les soutenez et que vous êtes à leurs côtés.

Entretenez l’esprit d’équipe

Même à distance et virtuellement il est important d’entretenir l’esprit d’équipe entre vos employés car lors d’une période de télétravail on peut très vite se sentir isolés. C’est le rôle du manager de veiller au moral de ses troupes. Utilisez les outils de messagerie instantanée, les tchats ou les réseaux sociaux pour remplacer les petits moments informels du quotidien tels que ceux passés autour de la machine à café ou à jouer au babyfoot. Lors des meeting collectifs en visioconférence, ne parlez pas que de travail, demandez des nouvelles à vos employés et partagez entre vous les dernières tendances. Et si vos soirées d’équipe vous manquent trop, vous pouvez même organiser des apéros virtuels !

Communiquez encore plus que d’habitude

Savoir bien télétravailler n’est pas évident pour tout le monde. Il vous faut créer des rituels qui permettront de structurer la journée de travail de chacun de vos employés. Cela peut être traduit par un point matinal à heure fixe ou bien plusieurs échanges en discussion instantanée dans la journée. Mais attention, même si nous pouvons être tentés d’utiliser la messagerie interne pour communiquer entre nous, il faut favoriser les appels téléphoniques, si possible en visioconférence, afin d’humaniser la communication et éviter certains malentendus qui peuvent intervenir par écrit. D’autant plus que certains employés ont davantage besoin de contacts humains que d’autres pour être productifs. Durant une période de télétravail, les personnes vivant seules et ayant peu de proches peuvent très vite se sentir mal.

Vous avez à présent toutes les cartes en main pour soutenir au mieux vos employés et être le meilleur manager de l’année !