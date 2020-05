Création d’entreprise : comment déposer son capital

Lors du démarrage d’une entreprise, plusieurs actions sont à mettre en œuvre, parmi elles le fameux dépôt de capital social. Comment procéder à cela, à quel organisme s’adresser, quel documents il faut ainsi que d’autres question auquel nous tenterons d’apporter des réponses dans le présent article.

Un capital social d'une entreprise est un montant désignant toutes les ressources financières numéraires ou en nature injectés par le patron ou le associés, nécessaires au lancement cette entreprise. Ces apports financiers seront par la suite transférés en contrepartie d'actions et parts sociales relatives à leur valeur. Quant à la procédure administrative impérative à cette étape importante au lancement d'une entreprise. Il est d'abord prérequis de fournir un dossier administratif composé de : une demande de dépôt, un projet des statuts établi par le gérant ou les associés, un règlement du dépôt, une pièce d'identité du déposant et ses créanciers ainsi qu'une liste des souscripteurs mentionnant leurs identités et leurs versements respectives.

Une fois que le dossier soit complètement constitué, l’entrepreneur est invité à se rendre à la banque pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel ou il effectuera le dépôt de capital social. Au fait mis à part les professions libérales et les entreprises individuelles, cette étape est obligatoire pour toute entreprise de type : SA, SAS, SASU, SARL et EURL. Son importance relève surtout à l’immatriculation de l’entreprise qui ne peut se faire sans compte professionnel. Une fois le versement initial effectué, la banque vous délivrera ce qu’on appelle un certificat de dépôt de fonds. Un document important à la création de l’immatriculation de l’entreprise relevant principalement : la somme versée, la dénomination ainsi que le siège sociale de la société.

Il est utile de savoir que maintenant il est possible de déposer le capital social en ligne, notamment avec Qonto, Shine et Anytime. Et qu’il est aussi autorisé de déposer son capital chez des organismes autres que le banques, si ces dernières ne vous facilitent pas la tâche, en se rendant chez un notaire ou à la Caisse des Dépôts et Consignations la plus proche.