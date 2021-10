Animaux dangereux est un nouveau titre de la collection Construis… avec des autocollants, des éditions Usborne, paru en septembre 2021. Un livre souple qui allie activité manuelle, avec documentaire passionnant et effrayant, avec les animaux les plus féroces présentés ici…

Le livre débute avec un bref sommaire, qui présente tous les animaux dangereux à découvrir. Le premier animal présenté est le tigre du Bengale, un chasseur solitaire. Un animal qui erre toute la nuit et qui, au lever du soleil, se décide à frapper. Il jaillit comme un éclair et s’abat sur sa proie. C’est un animal qui vit dans les forêts d’Asie du sud, et s’alimente principalement de buffles, sangliers et cerfs. Il peut courir jusqu’à 55 kilomètres/heure. Une grande illustration présente l’animal, qui sera à compléter avec des stickers. La double page suivante propose de découvrir un reptile d’Asie du sud, également…

Il y a onze animaux féroces et terrifiants à retrouver, dans ce livre souple, dont le tigre du Bengale, le cobra royal, le calmar géant, le frelon géant, le loup… Toutes sortes d’animaux sont à retrouver, terrestres, marins et aussi des insectes et oiseaux, permettant ainsi de découvrir des bêtes terrifiantes de toutes classes, genres et groupes. A chaque double page une grande illustration, à compléter avec des autocollants, présente l’animal en question. Un paragraphe court et simple permet d’en savoir plus sur la créature, tout comme un encadré qui permet de retrouver les informations nécessaires, ses caractéristiques, pour connaître sa localisation, son habitat, ses proies, sa taille et sa vitesse. A la fin de l’ouvrage, des planches de stickers sont dédiées à chacun des animaux dangereux, pour compléter les illustrations. Une sorte de puzzle attrayant, qui plaira aux enfants, avec ces dessins puissants, colorés et assez réalistes.

Construis tes animaux dangereux avec des autocollants est un livre souple, des éditions Usborne, qui allie parfaitement documentaire et cahier d’activité, proposant de découvrir des animaux aussi fascinants que terrifiants, et de compléter les illustrations avec l’aide de stickers.