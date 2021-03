Créatures légendaires de Bretagne et d’ailleurs est un bel ouvrage de la collection Beluga, des éditions Coop Breizh. Un livre de Yann Tatibouët et Christophe Boncens, paru en février 2021, qui propose un recueil autour de douze créatures légendaires et fantastiques.

Après un préambule qui invite à un voyage en féérie, un secret est prêt à être livré. Pour plonger dans ce livre, il faut avoir une âme d’enfance et l’amour des contes d’antan. Aussi, c’est par une présentation des sirènes, que le recueil débute. Des femmes poissons, qui peuvent avoir plusieurs formes. En effet, dans l’Antiquité, elles étaient des oiseaux aux visages de femmes, pourvues de puissantes griffes, qui jouaient de la lyre. Les sirènes peuvent être aussi être des hommes, ainsi principalement, sur l’île d’Ouessant, on trouvait des Morgans, de petits hommes aux joues roses, aux cheveux blonds et bouclés, et aux grands yeux bleus et brillants.

Le livre est original, avec pour chaque créature présentée une présentation, un conte et quelques personnages célèbres. Ainsi, pour les sirènes, première créature fantastique présentée, les jeunes lecteurs vont découvrir leurs origines, aspects, tempéraments, habitats, pouvoirs… Ensuite, c’est un conte à lire, autour de ce personnage fantastique, avant de découvrir quelques personnages célèbres, comme la Petite Sirène de Copenhague, Ulysse et les sirènes, ou encore les sirènes de Christophe Colomb. Des explications, des anecdotes, des personnages célèbres, sont à découvrir pour en savoir toujours plus sur ces créatures légendaires, emblématiques, mais aussi parfois maléfiques. Les contes sont merveilleux, courts, plaisants, avec cette empreinte bretonne. Le focus sur les personnages célèbres est plaisant, démontrant que ces créatures sont présentes dans les mythes et histoires depuis toujours, mais aussi des personnages authentiques, connus de tous, comme pour Harry Potter, ou encore Le Seigneur des anneaux, entre autres. Le dessin est superbe, révélant de sublimes créatures, avec un trait fin, dynamique et moderne.

Créatures légendaires de Bretagne et d’ailleurs est un recueil des éditions Coop Breizh, qui propose de façon originale de découvrir une douzaine de créatures fantastiques, à travers une présentation, un conte et des personnages célèbres, pour chacune d’entre elles.