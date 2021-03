Retrouve-moi si tu peux – Un roman plein de suspense

Retrouve-moi si tu peux est un roman de S.K. Barnett, paru aux éditions Hauteville, en mars 2021. Un roman plein de suspense, sombre et captivant, bien ficelé et rythmé, qui présente une jeune femme qui revient au sein de sa famille, douze ans après avoir été enlevée.

La première affiche fut placardée le lendemain de la disparition de la fillette. Il allait en avoir plus de mille cinq cents, qui tapisseraient intégralement les murs du quartier. Elles ont été produites en série par le propriétaire d’une imprimerie locale, qui connaissait à peine les parents. Ces derniers étaient fous d’inquiétude, aussi c’est la seule chose, que l’imprimeur pouvait faire pour eux. On pouvait lire en caractères noirs et gras « DISPARUE », avec en dessous le portrait de Jennifer Kristal, six ans. Il s’agissait de sa photo de classe de CP, où la petite fille était souriante et toute belle.

Le récit débute avec un drame, dépeint, plus ou moins dans un prologue. Ensuite, l’histoire se poursuit lorsque Jennifer Kristal déambule dans les rues, douze ans plus tard. Elle arriva à peine à demander à parler à un policier, pour enfin expliquer sa situation, avant de pouvoir retrouver sa famille. Le récit est saisissant, très bien ficelé, avec des chapitres assez courts, permettant une belle dynamique de lecture. Cette dernière est assez addictive, avec un suspense bien mené, une histoire sombre, complexe, terrifiante, entre passé et présent, et plusieurs rebondissements. Le roman est également bouleversant, avec des vérités et des mensonges, beaucoup d’émotions, qui font vaciller le lecteur. L’héroïne est touchante, parfois étrange, essayant de trouver sa place, au sein de sa famille, douze ans plus tard, après un terrible drame.

Retrouve-moi si tu peux est un roman des éditions Hauteville, qui présente une histoire remarquable, bien ficelée, sombre et captivante à la fois, s’appuyant sur un drame familial terrible, apportant une force, une intensité à la lecture addictive, parfois effrayante, troublante.