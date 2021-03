De Neuville Pâques 2021 : Animaux fantastiques stars de la collection

Peut-être êtes-vous à la recherche d’une jolie moulure en chocolat à offrir à votre bout de chou pour Pâques ? Cette année, de Neuville avait envie de proposer une collection un peu plus originale que d’habitude. Elle a pensé aux animaux fantastiques avec le dinosaure comme star de la collection. Mais alors, qu’en avons-nous pensé ?

De Neuville : Entre tradition et originalité

De Neuville ne nous force pas à choisir entre tradition et originalité. Pour autant, la marque a eu envie de nouveautés pour sa collection de Pâques. Il faut dire que chaque pièce est à croquer, dans l’air du temps également, avec ces animaux fantastiques tant appréciés des petits et des grands. Au programme, des animaux enchantés, des dinos tout choco, des œufs fantastiques. Le tout proposé dans différents formats bien sûr.

Chez FranceNetInfos, nous sommes tombés sous le charme des dinosaures. Il faut dire qu’en ce moment, on ne voit qu’eux. Les enfants les adorent ! Cet animal imaginaire en impose par sa carrure et ses différentes allures. On retrouve Rex le tyrex au chocolat au lait de 15 cm absolument craquant avec ces quelques touches de couleur. Mais aussi Léo le spino à pois, ainsi que Zoé le dragon ailé proposé au chocolat noir ou au lait.

Œufs, lapins et poules à déguster

Rassurez-vous, De Neuville propose aussi les indémodables œufs, lapins et poules à déguster. De jolies pièces à petit prix à cacher dans le jardin pour une chasse aux œufs réussie. Des œufs de 12 et 15 cm remplis de friture, la poule Dorothée dans son panier, Monsieur et Madame Lapin. Sans oublier les ballotins, les œufs à l’unité et autres coffrets gourmands.

De Neuville ne manque pas d’imagination pour nous faire passer de bons moments à Pâques. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y a aussi une licorne ? Rendez-vous ici pour découvrir tout cela…