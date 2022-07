Crypto Launchpad Bhero – Alternative à Maiar Launchpad

BHero est une entreprise basée en Europe qui est entièrement conforme à la FMA avec toutes les lois et réglementations sur les crypto-monnaies.Aujourd’hui, nous allons partager avec vous à travers cet article la plateforme émergente BHero qui fait les gros titres pour son idée révolutionnaire de simplifier les intégrations de crypto dans le monde réel.

BHero – Un projet crypto et une rampe de lancement NFT construits sur Elrond

Qu’est-ce que BHero ?

BHero est une rampe de lancement de crypto-monnaies construite sur le réseau Elrond.Le Launchpad permettra aux utilisateurs d’accéder aux meilleurs projets de crypto-monnaie disponibles sur la blockchain Elrond et permettra aux utilisateurs de se connecter et d’interagir avec ces projets en utilisant Maiar, Ledger et Elrond Web Wallet pour une expérience transparente.

Bhero fait partie de l’écosystème BH Network et est le premier produit de réseau principal de l’équipe, le Launchpad préparant la première vente publique du marché BH Network.

Que fait Bhero ?

Bhero sera une rampe de lancement complète de crypto-monnaie pour les startups et les projets NFT qui cherchent à suivre la voie légale de la crypto-monnaie.L’équipe expérimentée vous aidera dans les domaines suivants :

Obtenir des investissements

Exigences légales

Conseils généraux

Marketing

Mise en place et exécution de Tokenomics

Contacts sur le terrain

Prise de conscience du projet dans l’espace cryptographique

Services d’incubateur (projets sélectionnés uniquement)

Comment fonctionne BHero ?

Toute personne souhaitant participer aux cycles de vente devra effectuer une vérification KYC et AML via le partenaire de confiance.

Cependant, chaque projet aura des cycles de vente et des méthodes de livraison différents. Par conséquent, nous vous demandons d’attendre les prochaines annonces.

L’objectif du BHero Launchpad

L’objectif principal est d’apporter plus d’adoption et de valeur au réseau Elrond. Le programme d’accélération aidera les entreprises qui souhaitent organiser une vente publique sur BHero et les assistera dans tous les domaines de la création d’entreprise du web 3.0 : juridique, commercial, tokenomics, économie, marketing, collecte de fonds, et au-delà.

Quelle est la différence entre Bhero et Maiar Launchpad ?

Il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux. Mais, bien sûr, Maiar Launchpad, en tant que géant, restera le leader. Les deux ont des objectifs finaux similaires : N’apporter que des entreprises légitimes liées à la crypto-monnaie à la communauté Elrond pour un avenir meilleur.

Le Maiar Launchpad est également considéré comme un catalyseur ultime pour les nouvelles technologies et les produits uniques construits avec la technologie Elrond.

Les projets qui font leurs débuts sur le Maiar Launchpad bénéficieront du financement décentralisé de la plateforme et seront présentés à la communauté mondiale et passionnée, aux partenaires et aux investisseurs, ainsi qu’à l’écosystème Elrond au sens large.

Maiar Launchpad n’est pas considéré comme une concurrence de Bhero Launchpad.Les objectifs ultimes sont d’attirer l’attention sur la sphère cryptographique et de la faire adopter.