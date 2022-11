Cryptomonnaie : comprendre ce que c’est et décider d’y investir !

Comme la majorité, vous avez déjà certainement entendu parler des cryptomonnaies ces dernières années. En réalité, ce sont des monnaies virtuelles que vous pouvez acheter, conserver et vendre plus tard si vous le désirez. Elles résultent des innovations technologiques qui révolutionnent le monde et qui sont promues pour renforcer le marché financier mondial.Avez-vous envie d’en apprendre davantage et peut-être vous lancer dans le trading de cryptos ? Alors cet article vous apporte toutes les informations nécessaires dans les paragraphes suivants. Vous découvrirez ce que c’est qu’une cryptomonnaie, pourquoi/comment choisir un broker, les étapes d’inscription sur un tel site et les qualités d’un trader.

Que faut-il comprendre par cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies sont reconnues comme des devises numériques.Leur fonctionnement est basé sur divers algorithmes et sur un type de protocole appelé blockchain. Sur le marché, vous pouvez facilement avoir accès à une crypto-monnaie fort potentiel ou décider d’investir dans un nouveau projet de cryptos prometteur. En effet, les cryptomonnaies sont multiples et variées sur le marché. Il est donc important de bien évaluer chacune d’elle avant de faire un choix.

Comment sont stockées les cryptomonnaies ?

En achetant une cryptomonnaie de votre choix, sachez que le stockage se fera dans un portefeuille numérique. Ce portemonnaie serasécurisé grâce à un code secret dont vous serez la seule personne à connaître l’existence.

Quelques exemples de monnaies virtuelles

Au cours de ces dernières années, le bitcoin reste la monnaie virtuelle la plus forte sur le marché des finances. Depuis sa création en 2009, il fait parler de lui sur le plan international grâce à ses potentialités. Toutefois, il faut notifier qu’il n’est pas le seul.

Il existe également d’autres monnaies qui se hissent progressivement dans le classement des meilleures monnaies à travers le niveau de leur capitalisation. Entre autres, il y a celles qui sont listées ci-après :

Ethereum ;

Dogecoin ;

Ondulation ;

Pièce Binance ;

Litcoin ;

Cardano ;

Néo ;

IMPT ;

Solana ;

Bitbay ;

Polkadot ;

Calvaria ;

Iota ;

Monero etc.

Cette liste n’est pas du tout exhaustive et vous pouvez rencontrer d’autres monnaies prometteuses au cours de vos recherches. Parmi ces monnaies, il y en a que vous pouvez utiliser par exemple dans les casinos en ligne. Néanmoins, il faut rappeler que certaines ont été créées pour des causes qui vont bien au-delà d’un simple investissement. IMPT par exemple est une monnaie virtuelle dédiée à la réduction de l’empreinte carbone. Vous pouvez donc tenir compte de ce genre de détail si vous êtes engagé (e) pour porter votre choix vers une crypto monnaie.

Pourquoi et comment choisir un broker ?

Encore appelés courtiers forex, les brokers de tradingreprésentent des acteurs financiers qui facilitent la tâche aux traders. En effet, ce sont des intermédiairesentre les marchés financiers et les personnes qui désirent investir.Ainsi, vous pouvez en choisir un en fonction des avantages qu’il vous propose et démarrer votre activité de trading.

Par ailleurs, pour un choix judicieux, tâchez de vérifier les fonctionnalités que propose le site de trading que vous avez en vue. Il en existe qui proposent gratuitement aux traders, des outils pouvant les aider à analyser l’état d’un marché et les bons moments pour acheter/vendre.

En dehors de cela, les meilleurs brokers mettent également à la disposition des traders, d’autres outils favorables. Certains peuvent permettre aux exerçant d’apprendre les notions de base et d’élaborer de bonnes stratégies de trading.En outre, avant le choix d’un site de trading, n’oubliez pas de vérifier la facilité d’utilisation de la plateforme et le niveau de sécurité offert.

Quelles sont les étapes à suivre pour s’inscrire sur un broker ?

Les étapes sont pratiquement les mêmes sur la plupart des sites de trading. Une fois que le choix du site est fait, il vous suffit de parcourir l’interface d’accueil pour retrouver le bouton d’inscription. Cliquez dessus et remplissez le formulaire qui vous apparaîtra avec les bonnes informations. Vous aurez ensuite à valider votre compte par mail, puis le tour est joué !

Quelques qualités à développer dans le trading de crypto-monnaie

Plusieurs personnes expérimentées peuvent vous encourager à faire du trading de crypto en raison des bénéfices qu’offre l’activité. Cependant, si vous n’êtes pas vraiment engagé (e) et concentré (e) sur votre choix, vous pouvez facilement perdre tout l’argent misé. Pour cela, vous devez mettre en avant vos qualités et développer celles que vous n’avez pas et qui sont importantes dans ce milieu.

Vous devez être patient (e) à vos débuts et bien maîtriser votre marché avant de vous lancer dans les opérations. En dehors de cela vous devez être une personne courageuse et savoir que votre stratégie de trading peut faillir à tout moment. L’essentiel est d’apprendre de ses expériences, de celles des autres et de garder la tête froide en toute situation.

Pour ce faire, dès que vous décidez de vous investir dans le trading de crypto, définissez une marge de perte que vous pouvez supporter. Miser progressivement l’argent que vous avez, car l’une des caractéristiques des cryptomonnaies est qu’elles sont volatiles. Il peut donc vous arriver de fonder vos espoirs sur une monnaie qui perdra sa valeur quelques jours plus tard. Soyez donc vigilant (e) et analysez tous les aspects avant de prendre une quelconque décision.