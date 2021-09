Daisy – Un monde magique insoupçonné aux Éditions Jungle 

Partagez





Lorsque Daisy découvre un manuscrit, écrit par son père, au fond de leur cave poussièreuse, elle ne sait pas encore qu’elle va devoir participer à la « guerre » entamée par ses habitants !!

Un one shot incroyable qui entraine le lecteur dans un monde fantasy où il sera compliqué de sortir. À la rencontre de créatures de légendes et d’identité !

Disponible depuis le 9 septembre aux Éditions Jungle.

Le décor :

Aujourd’hui, Daisy rentre de l’école avec un devoir bien précis : apprendre à s’occuper des autres, par l’intermédiaire d’un dahlia, planté dans un pot !

Dés son arrivée, elle monte quatre à quatre les marches qui l’a mène jusqu’a sa chambre. Car, elle sait bien que son père lui interdit de ramener quoi que ce soit à la maison, et surtout pas ce genre de fleurs.

Pendant la nuit qui suit, au moment où la fleur éclos, elle fait un étrange cauchemar. Heureusement, son père arrive rapidement dans la chambre. Après l’avoir réconfortée, il s’insurge de constater qu’elle a ramené cette fleur dans la maison, qu’il jette immédiatement. Daisy se rendort une nouvelle fois, mais, attirée comme par enchantement, par un parfum provenant de la cave, elle s’y dirige pour s’apercevoir qu’elle provient d’un vieux manuscrit écrit par son père.

A son ouverture, quelque chose d’impensable se produit : une créature faite de paille apparait …

Le point sur la BD :

De la fantasy, oubliée négligemment dans le coin d’une cave ! Daisy est une aventure au pays de l’imaginaire, sortie de l’esprit abondant de Marco Barretta. Il donne corps à ses visions fantasy faites de fées, de lapins, de fétus de pailles qui s’animent tour à tour sous nos yeux émerveillés, et accompagnent la petite Daisy tout au long d’un voyage identitaire. Un destin riche de rencontres amicales, de combat pour la vérité entre la réalité et un monde totalement imaginaire. L’auteur scinde son récit en deux parties distinctes : la première se concentrant sur la présentation de ses personnages, et la découverte d’un nouveau monde. La seconde axée sur le « combat » à mener pour ​combattre la souffrance et la solitude !

Les illustrations toutes en rondeurs mises en formes par la designer d’animation 2D, Lorenza Di Sepio sont ravissantes et colorées. Son bestiaire enchanteur, et ses personnages ont des airs « japonisants » avec de grands yeux qui frappent et captives le lecteur, tout au long du récit aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Entre conte de légende et conte moral, Daisy aux Éditions Jungle, étonne au cours de la lecture, par son réel sujet. No spoiler oblige, je ne m’étalerais pas ! Tout ce qui compte, c’est cette soif inapaisable de merveilleux dont les lecteurs sont friands. Et, qui sera amplement comblée par ce récit ! Et la parallèle faite entre le combat solitude, égoïsme et création ou réalité ! Une belle et touchante surprise !