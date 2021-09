La famille Panda roux s’agrandit est une bande dessinée jeunesse, des éditions Sarbacane, parue fin août 2021. Un album de Leire Salaberria, plein de tendresse, qui présente la vie de Yun bousculée par l’arrivée d’une petite sœur, au sein de la famille.

Yun ne sait pas ce qui se passe aujourd’hui, à la maison, mais elle ressent dans l’air comme une joie légère et parfumée. Papa a fait des crêpes ce matin, Yun se pose des questions. Une fois installée à table, la petite famille commence à discuter. Papa et maman Panda explique à leur fille qu’ils vont bientôt être une de plus. Yun pense immédiatement qu’ils vont avoir un animal de compagnie, alors elle cherche partout… Maman et papa la calment rapidement, ils la regardent et expliquent qu’elle va avoir une petite sœur. Aussi, petit à petit, le ventre de maman va grandir, pour qu’un jour le bébé puisse sortir !

Yun est surprise, mais plutôt amusée dans un premier temps, car elle semble aider avec plaisir sa maman, qui dort beaucoup, mange plus qu’avant, est parfois malade et n’arrive plus à lacer ses chaussures. Mais le jour où Papidou et Mamiquette arrivent pour s’occuper d’elle, elle comprend bien que rien ne sera jamais comme avant. En effet, le bébé semble prendre beaucoup de temps à maman et papa, qui ne jouent plus comme avant avec Yun, et c’est pareil avec Papidou et Mamiquette, la tata, le cousin… Le récit est doux, plaisant, présentant un enfant un peu perdu, qui doit accepter l’arrivée d’un bébé au sein de la famille, qui prend plus de place qu’elle avait pensé. Mais avec le temps, il va s’avérer que la petite sœur va devenir, une amie, confidente… Bouleversement, acceptation, patience, amour, relation, sont au cœur de cette bande dessinée touchante, pleine de tendresse, aux traits fins et au graphisme plutôt plaisant et doux.

