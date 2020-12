D’arpèje – La marque française aux trois univers de jeux

D’arpèje est une marque française qui depuis 1995 imagine, conçoit et développe des gammes de jouets et jeux, innovantes, colorées et respectueuses, pour plaire autant aux enfants qu’aux parents. Un catalogue complet qui se découpe en trois grandes familles, le plein air, les jeux et jouets et les loisirs créatifs, pour des idées cadeau originales pour ce Noël 2020.

Depuis 25 ans, la marque française D’arpèje créée et fabrique des jeux et jouets, pour petits et grands enfants. Des gammes complètent pour jouer en extérieur, en intérieur et développer son imagination et son côté artistique. Un accompagnement, par le jeu, pour le développement et les apprentissages des enfants, tout en s’amusant. Mais les produits sont aussi destinés aux adolescents, voir les adultes ! La marque possède de nombreuses collaborations, notamment avec de belles licences, pour plaire toujours plus aux bambins…

Ainsi, parmi le beau catalogue et les larges gammes de Produits, jeux et jouets, France Net Infos vous propose un jeu de construction et un jeu de loisirs créatifs, pour ce Noël 2020. Tout d’abord, pour les plus petits, le jeu de construction en mousse Tatamiz – Mouz’tik. Un jeu simple, incontournable, pour les enfants à partir de 2 ans, qui est ici en mousse, au lieu d’être en bois, comme à l’accoutumée. Ici, ce ne sont pas des planchettes de bois à retrouver, mais des planchettes en mousse, plus douces à prendre en main, moins lourdes et surtout moins bruyantes, lorsque la tour tombe ! En effet, le jeu est un indémodable et il est innovant ici, avec cette mousse colorée, fun, qui est souple, silencieuse lorsqu’elle tombe à terre et permet aussi aux bambins d’apprendre les couleurs. Le jeu développe la concentration, la motricité fine, la dextérité et l’imagination, pour s’amuser à construire et reconstruire à l’infini, des tours et autres constructions. En baril de 200 pièces ou en sachet de 100 pièces, chacun trouvera son bonheur…

Du côté des loisirs créatifs, nous avons adoré le grand coffret La Reine des Neiges 2 – 365 jours pour créer. Un ensemble de quatre boîtes empilables, qui promet de grands moments de créativité, pour les enfants dès 3 ans. Un coffret très complet, qui propose 365 jours pour créer, avec les héros de la Reine des Neiges 2. A l’intérieur des quatre boîtes qui s’emboîtent et se clipsent, les enfants vont retrouver 365 pièces, 24 feutres, 30 crayons gras, cinq stylos gels pailletés, 24 crayons de couleur, un taille-crayon, trois gommes, deux crayons papier, une règle, une paire de ciseaux, un carnet de notes, trois tampons eva, trois mini-tampons, cinq tampons, un encrier, cinq formes éponges, 50 bijoux autocollants, 20 feuilles de coloriage, 20 feuilles imprimées, 20 feuilles de peinture, dix gels pailletés, 55 autocollants, huit pots de peintres aux doigts de 40ml, une palette, un rouleau de peinture, un pinceau, une brosse de peinture, dix enveloppes, dix cartes et dix pochoirs. Tout est bien rangé et compartimentés, pour ranger correctement le matériel de papeterie et de loisirs créatifs. Un coffret très pratique et très complet, avec tous les accessoires nécessaires pour laisser libre la créativité tout en replongeant dans l’univers de ce dessin animé fantastique. Des chefs-d’œuvre sont à venir et des heures de création également, avec ce coffret très complet.

D’arpèje est une marque française, imagine, conçoit et développe des jouets et jeux, innovants et colorées, à travers trois gammes, pour l’extérieur, pour l’intérieur et pour les loisirs créatifs. Tout un bel univers de jeux à découvrir, à jouer, à partager et à retrouver au pied du sapin de Noël…

