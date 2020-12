Machines à sous populaires que les sportifs pourraient apprécier

L’ambiance de jeu y est intense et les gains sont plus intéressants que dans un casino physique. Découvrez quelques-unes des machines à sous à thèmes les plus amusantes du moment.

Rocky

Pour vivre autrement votre passion pour votre sport préféré, vous pouvez fréquenter un casino machine à sous en ligne. Si vous aimez la boxe, jouez au slot Rocky sur des plateformes comme Yukon Gold casino en ligne. Cette machine à sous de Playtech rend hommage à Rocky Balboa, interprété au cinéma par Sylvester Stallone.

Voici les caractéristiques du jeu :

3 rangées

5 rouleaux

25 lignes de paiement

Une mise minimum de 0,01 €

Une mise maximum de 5 €

Taux de redistribution de 96,49 %

Côté bonus, il faut trouver des gants blanc et rouge sur le rouleau 1 et 5 pour l’activer. Vous pouvez alors déclencher les tours gratuits. Vous aurez aussi la possibilité de choisir l’adversaire de Rocky pour 10 rounds et le jeu sur un ring.

Centre Court

Les passionnés de tennis prendront plaisir sur le jeu en ligne Centre Court. Cette machine à sous sportive possède :

5 rouleaux

9 lignes de paiement

Une mise minimum de 0,01 €

Une mise maximum de 1 €

Un taux de redistribution de 95.51%

Après une victoire, vous avez la possibilité de jouer à un mini-jeu supplémentaire avec l’option Gamble.

Quant aux free spins, ils sont activés suite à la découverte de 3,4 ou 5 symboles du Scatter alignés. Lors d’un jeu gratuit, un multiplicateur de gains apparait à l’écran pour vous faire gagner jusqu’à 5 fois plus.

Hockey Hero

Le slot Hockey Hero est signé Push Gaming. Vous retrouverez les meilleurs joueurs de hockey sur les bobines de cette machine à sous sportive. Cette dernière propose :

5 rouleaux de 4 rangées

40 lignes de paiement pour faire des gains importants à chaque tour

Une mise comprise entre 0,4 € et 100 €

Un taux de redistribution de 96.53 %

Vous aurez en bonus la coupe en or qui vous servira de joker pour augmenter vos chances d’obtenir des combinaisons gagnantes. La découverte d’au moins 3 buts de hockey déclenche 5 free spins. Les multiplicateurs de gains et la fonction Respins optimiseront vos prix.

Street Fighter II: The World Warrior

La machine à sous Street Fighter II: The World Warrior ravit les amateurs de jeux vidéo. Vous vivez chaque tour comme un jeu de combat. Ce slot possède :

5 rouleaux

5 rangées

Des grappes de symboles qui remplacent les lignes de paiement

Une mise de 0,2 € à 700 €

Taux de redistribution de 96, 06 %

Le jeu consiste à remplir la jauge de Wild et la barre de vie de votre personnage tout en réduisant ceux de votre adversaire grâce aux spins gagnants.

Il faut gagner au combat pour activer les tours gratuits Beat the Boss et obtenir un bonus pour toucher jusqu’à 100 fois votre mise. Vous aurez droit à un jeu bonus de consolation Car Smash en cas de défaite.

Super Striker

Cette machine à sous s’adressant aux férus du ballon rond présente les spécificités ci-après :

Une mise initiale de 0,02 € à 15 €

3 bobines de 3 rangées et 5 lignes de paiement

Un taux de retour de 96,04 %.

Les gains et les prix peuvent vous faire gagner jusqu’à 50 fois votre mise initiale. Avec les multiplicateurs de niveau et le Scatter en or, vous cumulez vos chances de gagner le bonus et les prix. Les tours gratuits sont débloqués avec un Scatter en or. Vous pouvez aussi faire des paris avec Super Striker.

Conclusion

Les machines à sous sportives accordent une belle expérience de jeu avec leur interface et leurs effets sonores. II est même possible d’entendre l’applaudissement des spectateurs à chaque combinaison gagnante réalisée. Ces slots en ligne tiennent même compte de la discipline et des terrains de jeu !