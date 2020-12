Un PC Gamer à 500€ en 2020, c’est possible?

Cette année 2020 a été relativement intense dans le monde du hardware et du gaming. Nous avons en effet eu droit à la sortie de la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia RTX 3000 ainsi que les nouvelles cartes AMD RX 6000.

Il s’agit cependant de composants couteux, et bon nombre de joueurs ne souhaitent pas investir autant. Le but ici est de vous proposer une configuration PC gamer à 500€, c’est-à-dire au même prix qu’une console. Dans un premier temps, nous vous parlerons des composants de la configuration puis dans un second temps nous vous donnerons une estimation des performances que vous pourrez obtenir en jeu avec.

Les composants de la config à 500€

L’idée de cette configuration est de faire un maximum d’économies sur les composants ayant peu d’impact sur les performances en jeu, dans le but d’investir un budget le plus conséquence possible dans le processeur et la carte graphique. Pour cette dernière, nous vous conseillons de partir sur une RX 5500 XT de chez AMD. Il s’agit d’une carte milieu de gamme, taillée pour du gaming en 1080. Nous vous conseillons de l’associer avec un processeur AMD Ryzen 3100, un modèle doté de 4 cœurs et 8 threads. Ces derniers seront installés sur une carte mère Gigabyte B450M, une carte mère micro-ATX avec un chipset B450 qui propose toutes les fonctionnalités de bases essentielles au bon fonctionnement de notre machine. Ce choix est principalement dut à notre budget de 500€ qui nous restreint fortement dans le choix de nos composants.

Ensuite, nous vous conseillons de partir sur 8Go de mémoire vive en DDR4. Pour la fréquence, l’idéal serait de partir sur une barrette cadencée à 3000MHz. Nous vous conseillons également de partir sur une seule barrette de 8Go, ceci dans le but de pouvoir faire facilement évoluer la configuration à l’avenir.

Ensuite, pour le stockage nous vous recommandons de partir au minimum sur un SSD de 240Go. En installant Windows sur ce dernier, vous pourrez profiter d’un démarrage rapide de votre machine. Selon vos besoins, vous pouvez également rajouter un disque dur de 1To afin de profiter d’un large espace de stockage.

Enfin, nous viendrons compléter cette configuration par une alimentation de 550W de chez Aerocool. Il s’agit d’une alimentation 80+ Bronze, ce qui signifie qu’elle offre un rendement électrique assez bon. Pour le boitier, notre choix s’est tourné vers le Corsair Carbide SPEC-05, un modèle oscillant autour de la cinquantaine d’euros et offrant un design moderne et épuré.

Les performances du PC gamer à 500€

Qui dit PC gamer dit forcément jeu vidéo. La configuration est faite pour faire tourner des jeux dans les meilleures conditions possibles, cependant le budget de 500€ nous a obligé à choisir des composants ayant des performances restreintes. Voici donc les performances que vous pourriez obtenir en jeu avec ce PC :

Tout d’abord, Fortnite tourne aux alentours des 160 FPS en 1080p. Framerate très confortable, le jeu ne souffre d’aucun problème de fluidité.

Sur The Witcher 3, notre PC gamer à 500€ arrive à maintenir un framerate stable à 70 images par seconde en 1080p avec les graphismes réglés sur « Très élevés ».

Enfin, Star Wars Fallen Order tourne à environ 60 images par seconde en 1080p avec les graphismes au maximum. Une fois de plus, le jeu tourne de manière très fluide.

Comme vous avez pu le constater, ce PC gamer est taillé pour du 1080p. Il fait tourner tous les jeux du moment dans cette résolution, mais risque de très vite montrer ses faiblesses en 1440p ou en 4K.