dBb Remond – Notre sélection pour les premiers repas de bébé

La marque renommée de puériculture dBb Remond ne manque pas de créativité lorsqu’il s’agit de proposer des équipements fonctionnels qui facilitent le quotidien des parents. Et c’est autour de la thématique des repas que nous avions envie de nous attarder aujourd’hui, c’est parti !

dBb Remond fait partie de nos marques de puériculture préférées parce qu’elle propose des essentiels pour la vie de bébé à des prix défiant toute concurrence. Elle ne cesse d’agrandir son catalogue pour continuer de surprendre ses clients, de plus en plus exigeants, en recherche de produits pratiques et jolis esthétiquement.

Les repas selon dBb – Notre sélection

Le set repas en silicone – Idéal pour la diversification

dBb propose un set repas en silicone qui va faciliter la diversification alimentaire. Il se compose d’une assiette compartimentée et d’un bol avec ventouses ; d’une tasse à bec verseur et d’une jolie cuillère. L’esthétisme est adorable, sous forme d’ourson avec les oreilles en silicone qui ressortent des assiettes. La cuillère est sympa avec son joli manche en bois. Le set renferme donc des essentiels pour bébé, dans un format particulièrement pratique. En effet, grâce aux ventouses, les assiettes adhérentes bien à la table. En grandissant, les enfants pourront manger aisément sans risque de les faire tomber au sol. Les couleurs sont tendances, un mélange de gris et de bleu. Le set passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Sans surprise, le set est au prix compétitif de 22 €. Il est disponible sur Amazon*.

Une série amusante de bavoirs

Pour accompagner le set, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil du côté des bavoirs dBb, vous verrez que la marque en propose plusieurs dans des esthétismes enfantins absolument adorables. C’est notamment le cas pour celui que nous avons eu entre les mains. Manches longues, en tissu doublé, épais et absorbant, il se distingue par sa couleur pétante de vert. Recouvert de petites carottes, un joyeux lapin montre le bout de son nez avec un grand sourire. Cela va beaucoup amuser les enfants. La fermeture se fait au cou grâce au col à attaches Velcro. Pratique et adorable, il va rapidement s’imposer comme un essentiel.

Il est proposé au prix de 7.18 €, disponible sur Amazon*.

Enfin, sachez que dBb propose d’autres essentiels autour du repas, à commencer par une chaise haute évolutive, encore et toujours de la vaisselle, des tasses, des couverts ainsi que des appareils électroniques. Pour découvrir tout cela, rendez-vous sur le site officiel de dBb.

*Les produits ont été reçus gratuitement, liens affiliés