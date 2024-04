Rencontre avec Élodie Alauzet au Salon du Livre de Vitré

Le week-end du 20 au 21 avril 2024, le Salon du Livre de Vitré, se tenant au cœur des Sportiviales au Hall du Parc (Boulevard des Rochers à Vitré), offre une occasion unique aux fervents de récits fantastiques et médiévaux : la rencontre avec Élodie Alauzet. L’auteure de la captivante saga “Le Maître Golem” sera présente pour dédicacer son œuvre sur le stand de la librairie Vitréenne, promettant aux visiteurs une plongée envoûtante dans son univers littéraire.

Le village du livre à Vitré

Ouvert de 10h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche, le salon invite les visiteurs à découvrir un village éphémère dédié à la littérature. Ce dernier offre une diversité de thèmes allant du sport à la jeunesse, en passant par la vie locale et le fantastique, le tout encadré par des auteurs, des illustrateurs, et des librairies locales partenaires.

Élodie Alauzet, l’auteur à ne pas manquer sur le salon

Élodie Alauzet, résidente de Bourgbarre en Bretagne, y partagera son premier roman “Le Maître Golem tome 1 : De terre et de pierre”. Ce livre nous transporte dans le royaume de Kalhem, où magie, intrigues, légendes anciennes et prophéties s’entrelacent autour de Simon, un talentueux tailleur de pierre au don mystérieux. La saga, riche en personnages féminins forts et complexes, promet d’emporter ses lecteurs dans une aventure épique mêlant magie, mystère et quête identitaire.

La présence d’Élodie Alauzet au Salon du Livre est une chance inestimable pour tous ceux qui cherchent à s’évader dans des mondes imaginaires peuplés de mystères et d’aventures. C’est également une occasion pour les amateurs de littérature fantastique et médiévale de discuter directement avec l’auteure, d’en apprendre davantage sur les coulisses de la création de son univers et de repartir avec un souvenir unique : un exemplaire dédicacé de “Le Maître Golem”.

Site de l’auteur : www.elodie-alauzet.fr