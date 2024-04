Mes premiers classiques Larousse – Croc-blanc et Dr Jekyll et Mr Hyde

Croc-blanc et Dr Jekyll et Mr Hyde sont deux nouveaux titres de la collection Mes premiers classiques Larousse, paru en février 2024. Deux romans jeunesse, adaptés et accessibles aux élèves de CE1 et CM1, pour découvrir les grands textes de la littérature.

Son histoire commence au Canada. Un récit plein de combats pour survivre dans une nature souvent hostile, mais aussi l’histoire d’une existence parmi les hommes. Des hommes parfois gentils, mais d’autres méchants et cruels apparaîtront dans ce récit. Son père, Un-Œil, est un loup très fort. Sa mère, quant à elle est à moitié louve, à moitié chienne…

Un jour, Utterson et son cousin, se promènent dans les rues de Londres. Ils passent devant une sinistre demeure, sans fenêtres, avec une seule porte, sans sonnette, ni poignée. Richard Enfield explique que la porte lui rappelle quelque chose. Intrigué, son cousin lui demande de lui raconter. Il affirme alors qu’une nuit, il a assisté à une scène marquante. Un homme petit et laid a percuté violemment une fillette, sans même s’arrêter…

Les deux romans présentés sont adaptés aux jeunes lecteurs à partir de 7 ans et de 9 ans. Les livres débutent avec un sommaire, puis les différents personnages des histoires avant de découvrir le contexte, pour bien comprendre. Ensuite, les histoires, découpées en chapitres, sont à lire. Il y a des illustrations et même des cases, comme des bandes dessinées pour agrémenter la lecture. L’expérience est plaisante, pour les enfants qui vont découvrir des classiques de la littérature. Les ouvrages se complètent avec un glossaire, pour comprendre certains mots, ainsi que d’un court quiz, pour vérifier si les enfants ont bien compris les histoires.

