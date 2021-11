De nouveaux collaborateurs pour la CAN 2023 proposés par le ministre des Sports

La question de l’organisation de la CAN 2023 se révèle l’une des plus difficiles et des plus discutées de nos jours. En fait, le problème essentiel dans ce cas est lié avec le manque de communication et l’incompréhension entre les responsables officiels du Cocan 2023.

Selon les informations qui ont été publiées récemment, le ministre des sports, en comprenant l'importance de la résolution des incompréhensions sur l'organisation de la CAN 2023, a proposé ses collaborateurs. De la façon, ils doivent aider le président de la Coupe d'Afrique des nations de football à bien organiser et résoudre toutes les questions apparues lors de la préparation. Tous ceux qui vont y prendre part ont été publiés dans la liste par Paulin Claude Danho.

Les dernières nouvelles sur l’organisation de la CAN 2023

Pour le moment, on reste seulement 17 mois jusqu'au début de l'un des événements les plus importants sur le continent africain. Ce qu'on vient d'apprendre sur les dernières mises à jour du Cocan 2023, ce sont les moments suivants:

le programme officiel a été signé par tous les responsables de l’organisation de l’événement en question;

pourtant Amichia en tant que patron du Cocan 2023 ne semble pas être au courant de nouvelles décisions qui ont été prises;

il n’a pas été prévenu à propos de nouveaux collaborateurs qui vont l’aider à organiser la CAN 2023.

En prenant en compte tout cela, il est fort probable que les organisateurs du Comité vont continuer à se confronter à des difficultés lors de la préparation au cours de ces 17 mois. En même temps, le président du Cocan 2023 insiste que cela doit être la meilleure compétition sur le continent d'Afrique.