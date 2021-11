Il faut sauver nos campagnes est un bel ouvrage d’Elisabeth Trotignon, paru en septembre 2021, aux éditions Delachaux et Niestlé. Un documentaire plaisant, qui vient présenter l’historique de nos campagnes, les mentalités, les connaissances et les techniques qui ont fait évoluer nos terres.

C’est par un sommaire sobre et simple, que débute le bel ouvrage, avec quatre grands chapitres à retrouver. Une introduction présente les nouveaux visages de la campagne, car depuis peu, les choses commence à bouger et changer. Longtemps cantonnée dans son mandat de production agricole et artisanale, elle est aujourd’hui vue différemment par les citadins, qui semblent la découvrir et lui attribuer des qualités uniques, qu’ils ne trouvent pas en ville. En effet, la nature est plus présente à la campagne, proposant un cadre de vie plus apaisant, avec de beaux paysages, de l’air pur, une architecture simple et solide, mais aussi des produits alimentaires de qualité.

Le livre documentaire est très plaisant à découvrir et enrichissant, permettant dans un premier temps de découvrir les mutations subies, depuis le milieu du XXème siècle. Une construction qui s’est faite rapidement, avec l’aide de nouvelles techniques, pour produire plus, mais pas forcément mieux, avec de nombreuses machines agricoles, plus performantes, notamment. De profonds bouleversements qui ont marqué la terre, entre mécanisation, rendement, chimie, course à la rentabilité… Une campagne qui s’est abîmée, avec notamment une biodiversité qui s’est érodée. Les deux autres chapitres présentent comment la ville a agi sur la campagne et enfin un avenir plus positif, avec les nouveaux acteurs. L’ouvrage est très riche et intéressant, pour comprendre cette évolution et pourquoi sauver nos campagnes, pour l’avenir de nos enfants et de la planète. De nombreuses photographies invitent au dépaysement, présentant les multiples visages de nos campagnes.

Il faut sauver nos campagnes est un bel ouvrage des éditions Delachaux et Niestlé, qui invite à comprendre l’évolution des campagnes et des paysages et l’importance de retrouver aujourd’hui une nouvelle attractivité pour ces lieux naturels fragilisés et beaux.