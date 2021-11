Sorceline, tome 4, Rêve et cauchemort !

Rêve et cauchemort ! est le quatrième tome de la série jeunesse fantastique Sorceline, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Sylvia douyé et Paola Antista, parue en octobre 2021, qui présente la suite des aventures de la jeune héroïne et de ses amies, sur l’île de Vorn.

Le professeur Balzar explique à ses élèves, ce qui s’est passé, treize années auparavant. Alors qu’il allait se coucher, quelqu’un frappa à sa porte. Lorsqu’il ouvrit, il vit une jeune femme en détresse, qui le supplia de lui venir en aide. La jeune femme venait d’être mordue par un vampire. Le professeur la prit dans ses bras et expliquait qu’il ne pouvait pas la sauver. Elle comprit, mais ce n’est pas elle qu’elle voulait sauver, mais les enfants qu’elle portait. En effet, la jeune femme était enceinte. Alors que les effets du venin commençaient à se faire ressentir, car la jeune femme ne savait plus comment elle s’appelait, il fallait agir vite, pour le professeur, afin de sauver les enfants. Deux jumeaux venaient de naître. Le professeur et la jeune femme se mirent d’accord pour ne pas connaître leur prénom, ni leur sexe, au cas où Mande S, à l’avenir, l’attaquerait pour avoir des informations sur ses enfants.

Ce nouvel album est plein de surprise, de réponses et de rebondissements, qui amènent vers d’autres questionnements. Sorceline, grâce à l’aide du professeur Balzar, va pouvoir sortir de son curieux sommeil et continuer ses investigations pour savoir pourquoi lui apparaît cette bête fascinante et inquiétante. Elle va aussi sauver Mérode de la pétrification, pour avoir quelques explications, mais c’est tout autre chose, qu’elle va avoir comme vérité ! Ainsi, la bande dessinée est captivante, pleine de rebondissement, offrant une lecture captivante et dynamique. On ne s’ennuie jamais sur cette île au bestiaire fascinant, aux révélations surprenantes, qui est sur le point d’accueillir un nouveau stagiaire. Le dessin est toujours aussi subtil et travaillé, avec un trait fluide et fin, des personnages beaux et expressifs, présentant un univers fascinant et beau.

Rêve et cauchemort ! est le quatrième tome de la série jeunesse Sorceline, des éditions Vents d’ouest, qui présente la suite des aventures fantastique de la jeune héroïne, qui se réveille enfin, grâce à l’aide du professeur Balzar, et qui va être confrontée à bien des révélations.