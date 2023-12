Découvrez le coffret Jaillance x Maison de la Porcelaine pour Noël

Et si on surprenait nos proches en leur offrant un cadeau inédit qui mélange saveur et élégance ? Jaillance et Maison de la Porcelaine ont décidé de se réunir pour créer un coffret qui renferme une bouteille de l’iconique Clairette de Die ainsi qu’une superbe assiette apéritive. Chanceux, nous l’avons eu entre les mains, il est superbe !

La Maison d’excellence Jaillance nous fait pétiller depuis des années notamment grâce à sa Clairette de Die, un mélange de deux cépages : Muscat blanc à petits grains et de Clairette blanche. Vous savez ce vin pétillant qui caresse nos papilles de petites bulles ? Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous vous la présentons ; en effet, elle fait partie des vins que nous aimons pour son caractère doux et son goût reconnaissable.

La Clairette de Die est un vin que l’on déguste bien volontiers durant les fêtes de fin d’année !

Jaillance x Maison de la Porcelaine

Le coffret proposé par Jaillance et Maison de la Porcelaine est superbe ! On retrouve l’élégance de la Maison de la Porcelaine avec cette assiette ravissante qui va faire son petit effet sur nos tables festives. Son esthétisme met à l’honneur la maison Jaillance avec ces vignes à perte de vue et bien sûr cette coupe de Clairette de Die qui apporte un côté convivial au tout et invite à trinquer tous ensemble. Il fera également une bonne idée de cadeau à faire à un proche qui aime profiter des plaisirs simples de la vie.

La Clairette de Die se mariera à merveille avec les menus de fête, du foie gras aux desserts chocolatés.

Nous avons été conquis par cette collaboration. Jaillance et Maison de la Porcelaine ont réussi à créer un coffret à leur image : travaillé, esthétiquement élégant, mettant en valeur les plaisirs du vin et du raffinement. N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique de Jaillance pour découvrir l’étendue des autres vins.

Le coffret est à retrouver sur le site de Jaillance : ICI.