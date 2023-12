Le Premier Rendez-vous : Une Histoire qui perdure

Le spectacle inaugural, sobrement intitulé “La seule et l’unique”, a été bien plus qu’une simple représentation. C’était un premier rendez-vous entre l’artiste et son public, un moment magique qui a enclenché une histoire passionnante. Cette histoire, loin de s’estomper, se développe toujours, attirant une communauté de fans de plus en plus vaste.

Tout ou Rien : Un Second Rendez-vous Intime

“Tout ou rien”, le deuxième spectacle de Cleeveland Roumillac, va au-delà d’un simple second rendez-vous. Il offre une rétrospective captivante des moments marquants de sa vie, nous invitant à partager son intimité. L’artiste aborde la question délicate de l’infidélité avec un regard unique, promettant de surprendre son public.

Avec humour et humilité, Cleeveland partage sa vision personnelle de l’amour et révèle que, malgré son expérience, il est loin d’avoir tout compris dans sa quête d’un partenaire de vie. Le public se retrouve ainsi dans ses confessions, mêlant rires, sourires, et moments de réflexion.

Le spectacle se conclut sur une note qui laisse le public pensif, tout en préservant le sourire et l’espoir.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations les 17, 18 et 19 décembre à 20h30

Bobino – 14-20 Rue de la Gaité, Paris XIVe

Tarifs : à partir de 32 euros

Les enfants de moins de 4 ans ne seront pas autorisés dans la salle.