Blanche-Neige, Rouge Sang – Ed. Black River

Blanche-Neige, Rouge Sang est un récit fantastique, une adaptation terrifiante, de Blanche-Neige, paru aux éditions Black River, en octobre 2023. Un comic, de Neil Gaiman et Colleen Doran, qui offre une interprétation majestueuse et horrifique de l’incontournable conte de fées.

Elle ne sait pas qu’elle sorte d’être elle est. Aucun d’entre eux ne le sait. La jeune fille a tué sa mère en naissant, mais cela ne permet pas de la juger. On la dit sage, mais elle est loin de l’être, malgré les bribes qu’elle a pu prédire, les instants gelés à la surface des mares, ou sur le verre froid de son miroir. Si elle était sage, elle n’aurait pas tenté de changer ce qu’elle a vu. Si elle était sage, elle se serait tuée avant de l’avoir rencontrée, avant d’avoir séduit son père. Ono la disait sage et sorcière. Elle avait, toute sa vie, vu son visage en rêve et en reflet. Elle avait seize ans, à l’époque, et rêvait de lui. Il est arrivé sur son cheval, près du pont, ce matin-là, et lui a demandé son nom. Elle est montée sur son fier destrier…

La narration est curieuse et captivante. La reine, une sorcière, diseuse de bonne-aventure, raconte son histoire, bien différente de ce que l’on peut entendre. Alors qu’elle séduit, ou est séduite, par le roi, elle entre au palais et devient reine. Elle ne rencontre que brièvement l’étrange princesse, aux cheveux noirs, à la peau blanche et aux lèvres rouges. Cette dernière lui inflige une morsure singulière… Dans ce récit revisité et plutôt horrifique, la reine, la narratrice, semble terrifiée par la princesse. Après la mort du roi, dans de curieuses circonstances, elle tente de faire tuer la princesse. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. La bande dessinée reste captivante, gardant les références du conte original. Fantastique et effroi se côtoient parfaitement, dans ce récit sombre et dramatique. Le dessin est travaillé, tout aussi captivant, avec un trait fin et fluide. L’ouvrage se complète avec un superbe cahier graphique.

Blanche-Neige, Rouge Sang est un bel ouvrage, une adaptation fantastique et horrifique, des éditions Black River. Un comic captivant et effrayant qui revisite le conte de Blanche-Neige, offrant une belle interprétation, très sombre et vampirique.

