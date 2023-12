La pie de Papi – Éditions Hatier Jeunesse

« La pie de Papi » est un livre fou de tendresse à retrouver aux Éditions Hatier Jeunesse. Les auteures – Céline Kallmann et Stéphanie Rubini – proposent aux enfants de suivre les aventures de Papi, un grand-père casanier vivant seul dans une grande maison, jusqu’à ce qu’il rencontre une adorable pie qui va rapidement devenir son amie.

« La pie de Papi » est disponible sur AMAZON.

« La pie de Papi » – Quelques mots sur l’histoire

« La pie de Papi » raconte l’histoire de Papi, un grand-père qui vit seul dans sa maison au cœur d’un petit village. Devant sa fenêtre, un vieux chêne de plus de cent cinquante ans. Un arbre que Papi adore, qu’il cajole, encore plus depuis que mamie s’en est allée. Et même s’il est casanier et qu’il ne souffre pas d’être seul, il manque à ses proches qui profiteraient bien un peu plus de lui. Puis, en observant son arbre, il se rend compte qu’une pie a fait son nid dedans. Rapidement, celle-ci s’approche de la fenêtre comme pour lui dire bonjour. Heureux d’avoir une nouvelle amie, il décide de l’appeler Elsa.

Et chaque jour à la même heure, ils se retrouvent au bord de la fenêtre. Il décida alors d’annoncer la bonne nouvelle à son petit-fils qui se réjouit de son bonheur. Alors que Papi sort pour faire quelques courses, des élagueurs ont décidé de couper l’arbre chassant malencontreusement la pie de son nid. Et il ne l’a plus revue, au point de se sentir terriblement seul. Il décide alors de rendre visite à sa famille. Alors qu’il profite de moments heureux avec ses proches, il se rend compte qu’Elsa a fait son nid dans l’arbre de sa fille. Heureux de la retrouver, il décide de venir rendre visite à ses proches plus souvent et d’en profiter pour voir Elsa.

Notre avis sur « La pie de Papi »

Nous avons été saisis par l’histoire dès les premières pages. C’est la force même de Céline Kallmman qui réussit à nous embarquer dans n’importe quel univers grâce à son talent de narratrice. Et il suffit d’écouter quelques récits de son podcast « L’heure des histoires » pour se rendre compte à quel point elle est passionnée par l’envie de transmettre de l’imaginaire et de la poésie aux enfants. Et pour cette histoire, l’auteure s’est inspirée de sa propre vie puisqu’elle possédait un grand arbre en face de chez elle, avec une pie qui venait lui rendre visite lorsqu’elle rentrait de la radio. Un livre à peine romancé finalement, mais suffisamment pour mettre du baume au cœur aux enfants attendris par l’amitié entre ce grand-père et une pie.

« La pie de Papi » fait partie des livres qui ne semblent pas avoir d’âge et que l’on peut transmettre de génération en génération. Les illustrations de Stéphanie Rubini y sont pour beaucoup. Elles participent à l’authenticité du livre, notamment grâce à la représentation de ce grand-père qui pourrait tout à fait être le nôtre aujourd’hui ou demain. Enfin, le livre parle également d’amour pour la nature, des liens familiaux qui s’effritent parfois et se reconstruisent souvent. Et de cette amitié inspirante, qui nous fait nous interroger sur les liens forts que peuvent entretenir des gens qui s’aiment d’amour ou d’amitié.

« La pie de Papi » est un livre incroyable que nous vous conseillons d’offrir à vos enfants pour Noël. Ils pourront également chanter sur la douce chanson d’Alex Beaupain qui raconte le tout avec poésie.