Ecoute la baleine chanter – Ed. L’école des loisirs

Ecoute la baleine chanter est un roman jeunesse, d’Elodie Chan et Anthony Martinez, paru dans la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs, en octobre 2023. Une histoire touchante, présentant l’entraide et la solidarité entre différentes espèces.

Frida aime, à l’angle de la rue Principale et du bas du Bourg, depuis un lampadaire, et sur le store de la boutique de souvenirs, lâcher une fiente chaque matin ! Certains rient de cette coquetterie de piaf, mais Frida s’en moque. Pour elle, c’est une formidable façon de débuter la journée ! Frida est une mouette, avec une tache rouge sur le bec. Elle vit depuis toujours sur l’île de Boudlaterre. La mouette y a ses habitudes et ses avantages, ou privilèges. Elle loge dans la gouttière du libraire, elle aime lire. Puis, il y a d’autres boutiques, sur le port. Les lundi et mardi, Frida déjeune dans la poubelle du boucher. Le mercredi et le jeudi, elle pique des crevettes sur l’étal des pêcheurs…

Le récit est plaisant et touchant, présentant une mouette interpellée, durant son déjeuner, par une agitation inhabituelle dans le port. Un baleineau est coincé dans le port, affamé et loin de sa maman ! Frida ne sait pas comment, mais elle doit lui venir en aide… Débute alors une belle aventure pour elle et plusieurs autres personnages, qui vont s’entraider, afin de sauver cette petite baleine. Le roman est découpé en courts chapitres, permettant aux jeunes lecteurs de lire chacun à son rythme. L’histoire semble rythmée et amusante, elle reste simple et efficace, avec les thèmes d’entraide et de solidarité. Une jolie leçon de vie et de vivre ensemble qui se trouvent illustrées. En effet, des dessins colorés et rond, très agréables, sont à retrouver, au fil de la lecture.

Ecoute la baleine chanter est un roman jeunesse, de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs. Une belle histoire, un coup de cœur, entre bienveillance, humour, entraide, sauvetage, amitié et solidarité, malgré la différence.

