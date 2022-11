Des idées pour une escapade d’une journée

Partir pour vous évader et rompre avec la routine du quotidien, même l’espace d’une journée, est une nécessité pour votre bien-être et votre santé. Une sortie de quelques heures suffit amplement pour oublier vos préoccupations le temps d’un instant. Vous évacuez stress et fatigue tout en faisant le plein d’énergie. Voici quelques idées d’escapades afin de vous faire plaisir et de vous requinquer.

Versailles, la ville royale par excellence

Située à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Versailles est idéale pour une escapade d’une journée. Pour voyager léger et profiter de votre aventure, réservez une consigne à bagages paris pour stocker vos affaires en toute sécurité. Ainsi, vous partez l’esprit tranquille avec l’assurance de les retrouver intactes à votre retour. Mondialement célèbre pour son somptueux château et ses beaux jardins, la ville vous attend pour des découvertes éblouissantes et une visite mémorable. Louis XIV vous accueille à votre arrivée. Les attractions y sont nombreuses comme la chapelle Palatiale et la galerie des Glaces. Versailles compte d’autres trésors comme la cathédrale Saint-Louis et la salle du Jeu de Paume.

Le Mont-Saint-Michel et sa magnifique baie

Si vous ne disposez que d’une seule journée pour vous évader, le Mont-Saint-Michel constitue aussi une destination idéale. Localisé à la frontière entre la Bretagne et la Normandie, cet îlot rocheux est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Outre sa beauté, ce site est le théâtre des plus grandes marées que l’Europe continentale a enregistrées. Se dressant entre ciel et terre, le Mont-Saint-Michel a aussi été un haut lieu de pèlerinage pour le christianisme. D’ailleurs, son style architectural a des allures religieuse et militaire datant de l’ère médiévale. Pour le découvrir autrement, optez pour un vol en ULM ou une visite à cheval de la baie.

La Normandie, à l’assaut des plages du débarquement

La Normandie est remplie d’histoires, en particulier ses plages. Emblématiques, elles ont servi de points de débarquement aux troupes alliées en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles restent aujourd’hui un lieu de commémoration incontournable pour les passionnés d’histoire et de culture. Longues de plus de cinq kilomètres, elles ont été divisées en cinq sites : Utah beach, Omaha beach, Gold beach, Juno beach et Sword beach. Elles portent encore les cicatrices des affrontements entre les deux camps : bunkers, fortifications et autres vestiges de la guerre. D’autres attractions sont aussi à visiter sur place : cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, pointe du Hoc, etc.

Amiens, la « petite Venise du Nord »

Amiens est une autre merveille à visiter en une seule journée. Surnommée affectueusement la « petite Venise du Nord », la ville est traversée de part en part par de nombreux canaux navigables. Sa beauté et son charme mis à part, Amiens se démarque par la diversité de son patrimoine historique et culturel riche en couleurs. La cathédrale Notre-Dame d’Amiens figure parmi les principales attractions des lieux. Véritable prouesse technique sur le plan architectural, ce chef-d’œuvre construit au 13e siècle est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La maison du célèbre écrivain Jules Verne et le musée de Picardie font aussi partie des incontournables pour vivre des découvertes enrichissantes.