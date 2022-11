En novembre, le théâtre Anthéa d’Antibes rend hommage à Raymond Devos

Le 9 novembre, Raymond Devos aurait eu cent ans. Pour rendre hommage à cet immense artiste, pionnier et sommet de l’humour à la française, Daniel Benoin a décidé de mettre en scène un spectacle inédit, un exercice d’admiration intitulé « Il a la côte Devos ». Du lundi 7 jusqu’au jeudi 10 novembre puis le dimanche 27 et le lundi 28 novembre, il sera lui-même sur scène, entouré de ses amis comédiennes et comédiens.

L’année dernière, Daniel Benoin avait rendu hommage à Pierre Desproges, avec une pléiade de comédiennes et comédiens à ses côtés. Le directeur du théâtre Anthéa d’Antibes a eu l’idée de concevoir un spectacle comparable, pour célébrer le centième anniversaire de Raymond Devos. « J’ai donc demandé à de nombreux amis d’y participer et, à ma très grande joie, tous ont accepté. En fonction de leurs emplois du temps, ils seront chaque soir au moins sept sur scène et ils vous raconteront la folle histoire de celui qui aimait à être une vraie côte de veau », explique Daniel Benoin.

Voici les comédiennes et comédiens présents lors des représentations du 7 au 10 novembre :

lundi 7 novembre à 20h : Christophe Alévêque, Daniel Benoin, Patrick Chesnais, Charlie Dupont, Arthur Jugnot, Mathilda May et Alessandra Sublet.

Mardi 8 novembre à 20h : Daniel Benoin, Patrick Chesnais, Charlie Dupont, Hippolythe Girardot, Arthur Jugnot, Mathilda May et Alessandra Sublet.

Mercredi 9 novembre à 20h30 : Christophe Alévêque, Daniel Benoin, Michel Boujenah, François-Xavier Demaison, Hippolythe Girardot, Arthur Jugnot et Alessandra Sublet.

Jeudi 10 novembre à 20h : Christophe Alévêque, Daniel Benoin, Charlie Dupont, Hippolythe Girardot, Stéphane Guillon, Arthur Jugnot et Alessandra Sublet.

Pour plus de renseignements sur ces représentations ainsi que sur les autres spectacles à venir : www.anthea-antibes.fr