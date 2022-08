Deux nouveaux cahiers d’exercices des éditions Larousse

Êtes-vous certain de connaître toutes les subtilités de l’Argot ? et 120 exercices ardus et charmants de Pierre Larousse sont deux nouveaux cahiers souples d’exercices tortueux, des éditions Larousse, parus en mai 2022. Des questions épineuses et tortueuses, charmantes et subtiles, auxquelles il faudra trouver les réponses…

Le premier cahier souple, à la couverture verte, propose de travailler autour de 350 questions épineuses et tortueuses pour tester votre connaissance de la langue verte. Avant de retrouver ces épineuses questions, une préface explique que l’ouvrage, également illustré, invite à retrouver ou découvrir ludiquement les mots de l’argot et de la langue familière.

Le deuxième cahier souple propose aux grands amateurs de la langue française de venir à bout des exercices de Pierre Larousse. Il débute également par une préface qui rappelle qu’avant de publier nombre de grammaires et d’ouvrages pédagogiques qui connurent un succès prodigieux, Pierre Larousse fut instituteur à Toucy, dans l’Yonne. Le cahier présente donc des exercices tels qu’ils étaient proposés à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle.

Les deux cahiers souples proposent de s’amuser avec la langue française, entre les connaissances sur la langue verte et les exercices de français, logiques et cultures générales, pour retrouver l’esprit d’antan de l’école. Entre 120 et 350 exercices sont à retrouver, certains présentent des niveaux de difficulté, pour pouvoir, plus ou moins mieux appréhender les problèmes. Des illustrations, des gravures accompagnent les énoncés, inspirant ainsi les lecteurs, qui travaillent leurs méninges. A la fin des ouvrages, les solutions et corrigés sont à retrouver, afin de vérifier son niveau et ses connaissances.

