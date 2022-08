5 choses à savoir avant d’acheter une voiture de sport

Vous avez toujours rêvé d’avoir une voiture de sport ? Il vous est aujourd’hui possible de vous offrir ce luxe ? Cela représente tout de même un investissement qui nécessite une certaine réflexion. En plus du prix d’achat, il faut aussi penser aux frais d’entretien ou encore d’assurance. La conduite d’une voiture de sport n’est pas non plus la même qu’une voiture classique. Alors, cela en vaut-il vraiment le coup ? Avant de sauter le pas, il vous faudra notamment une nouvelle carte grise, connaître les frais réels et trouver la bonne assurance.

La carte grise peut être onéreuse !

Pour tout achat d’un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, le propriétaire est dans l’obligation d’établir un certificat d’immatriculation, qu’on connaît également sous l’appellation de carte grise. La voiture de sport ne déroge pas à cette règle. Or, la carte grise pour les voitures de sport peut être onéreuse.

Le prix de la carte grise pour une voiture de sport

Le prix dépend de 2 facteurs, à savoir la région et la puissance fiscale de votre véhicule. Le barème de la puissance fiscale est déterminé chaque année par les conseils régionaux. Il tient compte de l’âge du véhicule. Les voitures de plus de 10 ans bénéficient alors d’une réduction de 50%.

Pour connaître le coût de la carte grise, il faut multiplier le prix appliqué dans votre région par la puissance fiscale de votre voiture. D’autres frais sont également à prévoir pour l’immatriculation de votre véhicule :

coûts de traitement de dossier,

coûts d’envoi par courrier de la carte grise,

taxe applicable pour les véhicules polluants.

Dans le cadre d’une voiture de sport, on retrouve aussi la taxe concernant les grosses cylindrées.

L’intérêt de commander sa carte grise en ligne

Depuis 2017, les procédures d’immatriculation se font essentiellement en ligne. Cela permet de gagner du temps et de réaliser ses démarches facilement.

Dans le cas d’une voiture de sport, une procédure en ligne vous offre également la possibilité de profiter d’un paiement de carte grise en plusieurs fois (2 à 4 fois), ce qui vous permet de maîtriser votre budget à la suite d’un tel achat.

Il vous suffit de renseigner votre numéro d’immatriculation et votre département pour connaître le prix de la carte grise. Des mensualités vous sont alors proposées et il vous suffit de faire votre choix. Il ne vous reste plus qu’à remplir vos coordonnées pour le suivi de votre dossier et à payer.

Vous aurez bien sûr à envoyer les pièces justificatives nécessaires : certificat de déclaration de cession, attestation d’assurance, justificatif de domicile de moins de 6 mois, photocopie de la carte d’identité du titulaire, photocopie du permis de conduire, etc. Vous recevez une carte grise provisoire par mail dans les 24h, puis votre carte grise définitive vous est envoyée directement chez vous.

Les voitures de sport peuvent être coûteuses à entretenir

En plus de l’achat d’une voiture de sport, il faut également penser aux coûts d’entretien (pneumatiques, révisions, pièces d’usure…), indispensables pour préserver l’état de votre petit bijou sur la durée.

Les éléments qui font varier les prix

Sachez qu’en général, les tarifs qui y sont liés varient selon le modèle, ainsi que les qualités et les défauts du véhicule, mais aussi de l’usage que vous en faites.

Une voiture qui fait beaucoup de circuits aura ainsi un coût d’entretien important. Pour une Porsche, l’entretien est préconisé tous les 2 ans ou tous les 20 000 à 30 000 km. Le prix va alors de 400 à 600€ selon le département et le garage. Un gros entretien est quant à lui à réaliser tous les 4 ans ou 60 000 km, et le prix peut aller de 1100€ à 2200€.

Pour une Ferrari, l’entretien est à réaliser tous les 20 000 km ou 2 ans. C’est gratuit pour une période de 7 ans pour tous les modèles sortis de Maranello. Pour les modèles datant d’avant 2011, la révision est à faire chaque année ou tous les 20 000 km. Si une petite révision coûte environ 1 000€, celle à faire tous les 2 ans vous sera facturée environ 2 000€. Bien évidemment, les prix varient en fonction des garages.

En plus de la marque, les coûts d’entretien oscillent également en fonction du modèle de véhicule. La durée de vie des embrayages des boîtes séquentielles dépend par exemple de chaque véhicule, mais il est à changer tous les 30 000 à 40 000 km en général, ce qui vous coûtera dans les 4 500€. Un set de 4 pneus peut coûter dans les 1 500 € et sera à renouveler tous les 20 000 km au minimum.

Certains modèles de véhicules sont également connus pour certains problèmes. C’est par exemple le cas des F430, connus pour la fragilité de leurs collecteurs, qui peuvent se fissurer tous les 20 000 km. Vous pouvez alors orienter votre choix en vous informant bien au préalable sur les modèles que vous désirez. Vous pouvez aussi prendre certaines dispositions. Dans ce cas précis, le remplacement par des collecteurs en inox vous permettra de remédier à ce problème et de réduire considérablement les frais d’entretien.

Le choix du professionnel pour l’entretien

Vous avez par ailleurs le choix de faire entretenir votre voiture de sport chez un concessionnaire ou chez un spécialiste. Dans le premier cas, la facture peut être salée. En revanche, le tampon sur votre carnet d’entretien constituera un gage de qualité supplémentaire lorsque vous revendrez votre véhicule. Vous pouvez également faire entretenir votre voiture chez un spécialiste pour bénéficier de prix moins chers, à condition de s’assurer que les services proposés soient suffisamment de qualité.

N’hésitez pas à contacter des professionnels pour obtenir des tarifs précis sur l’entretien de votre voiture de sport.

L’assurance pour les voitures de sport est élevée

Comme le prix d’une voiture de sport est élevé, il faut également s’attendre à ce que le prix des assurances suive le même rythme.

Qu’est-ce qui est considérée comme une voiture de sport par les assurances ?

Une voiture est considérée comme étant une sportive dès qu’elle dépasse les 6 chevaux fiscaux, ce qui équivaut à 113 chevaux moteurs. Cela peut en surprendre plus d’un étant donné que la moitié des véhicules en France atteint ce niveau de puissance. C’est par exemple le cas des BMW Série 1, des Audi A3 ou encore des Mégane RS. Vous n’avez alors pas besoin de rouler au volant d’une Ferrari pour être considéré comme propriétaire d’une voiture de sport par les assureurs.

Pourquoi l’assurance coûte-t-elle aussi cher ?

Pour entretenir une voiture de sport, il faut souvent faire appel à des spécialistes de ce type de voiture, dont le taux horaire est souvent plus élevé que la normale. En cas d’accident ou de dysfonctionnement d’une pièce nécessitant son remplacement, la facture peut également être salée. C’est alors l’une des raisons pour lesquelles l’assurance d’une voiture de sport est plus onéreuse.

Il faut également tenir compte du fait qu’une voiture de sport roule plus vite que la moyenne, ce qui l’expose à plus de risque d’accident. Le risque de vol est aussi plus élevé. Si votre voiture roule sur circuit, vous avez besoin d’une assurance particulière.

Les prix varient ainsi en fonction de nombreux critères. N’hésitez pas à utiliser un comparateur d’assurances pour avoir une idée plus précise des prix et pour mieux choisir.

Vous devez conduire depuis un moment pour être à l’aise en voiture de sport

Rapides et nerveuses, les voitures de sport nécessitent une certaine expérience de conduite pour être parfaitement à l’aise au volant. Gourmandes en carburant, elles nécessitent également d’être conduites à un régime élevé. Cela signifie qu’il faut pousser au maximum chaque vitesse pour faire monter le nombre de tours que fait le moteur chaque minute.

D’un autre côté, conduire une voiture de sport ne vous exempte pas du respect du Code de la route et des limitations de vitesse. La vélocité d’un tel appareil vous expose par ailleurs à plus de risque.

Pour plus de sécurité et pour pouvoir profiter de la puissance de sa machine en toute tranquillité, vous avez la possibilité de suivre un stage de pilotage. Cela s’effectue sur un circuit avec un pilote professionnel en Ferrari, en Porsche, en Lamborghini ou même en Aston Martin. Tout titulaire d’un permis de conduire peut suivre un tel stage, afin de s’assurer de manier un véhicule de sport comme un as du volant.

Elles sont très agréables à conduire, mais nécessitent une grande attention

Une voiture de sport vous procure de la vitesse et de l’adrénaline. En revanche, elle nécessite également plus d’attention. Une conduite sportive consiste notamment à conduire de façon fluide, en intervenant beaucoup, avec des accélérations, des freinages et des changements de vitesse. C’est un style de conduite assez brutal étant donné qu’on attend presque le dernier moment avant de freiner au lieu de rétrograder progressivement. Vous devez alors faire attention à différents aspects :

le freinage,

les transferts de charge ,

, les virages,

la position de conduite,

le maniement du volant et du levier de vitesse,

le débrayage.

Avant de prendre le volant, un peu de théorie est alors conseillée. En vous familiarisant avec les techniques de pilotage, vous pourrez exploiter au mieux votre voiture.