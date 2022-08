Charcutier artisanal béarnais d’exception

Il existe au cœur des Pyrénées une petite charcuterie artisanale qui est une véritable affaire familiale. Une histoire qui a débuté dans les années 70 et qui se perpétue aujourd’hui avec toujours cet esprit du produit bien fait, artisanal, à l’ancienne et de qualité extrême. Située dans le Béarn, à deux pas de Pau et des vins de Jurançon que j’ai découvert cette salaison que je vous propose de découvrir.

Un peu d’histoire

C’est en 1976 que Michel Loge, le père du propriétaire actuelle, crée les Salaisons Loge. Lui même fils de boucher à Oloron Sainte Marie, lorsque ses parents arrêtent leur activité il décide de se lancer dans la salaison. C’est seul qu’il commence par le séchage et la salaison des fameux Jambon de Bayonne. Il revend sa production à quelques revendeurs et restaurateurs. En 1986 il embauche son premier ouvrier. Aujourd’hui l’entreprise en compte 10, avec à sa tète, Pierre, le fils de Michel accompagné de sa fille qui donne un coup de main.

Essor dans les années 90

Après un voyage à Parme, Michel décide d’investir dans de nouveaux séchoirs (salle de repos pour les jambons, séchoirs plus performants…). En 1997 l’établissement s’agrandit pour répondre aux exigences européennes.

L’activité se diversifie, avec saucissons, andouillette béarnaise (excellente), poitrines salées et pâtées maisons. Tous les produits sont issus d’élevages locaux 100% béarnais. Les porcs viennent du nord de Pau.

Soucis de la qualité

Aujourd’hui, les Salaisons Loge continuent à produire de la charcuterie de qualité, avec amour du travail bien fait et recherche permanente de la satisfaction du consommateur. Issus de recettes traditionnelles, chaque produit est fait dans le respect de son histoire, amour de la cuisine et des produits locaux seins. Le Jambon de Bayonne, qui a la mention AOP, est séché 14 mois, salé au sel de Salies du Salat, la poitrine sèche 1 mois, le saucisson a la caractéristique d’avoir une absence presque totale de gras ce qui lui redonne ainsi une saveur que peu de saucisson ont. C’est “une part des Anges”. Alors que dire de plus sinon : “Bon appétit”.

Si vous passez non loin de Pau n’hésitez pas à aller acheter ces magnifiques produits 4 allée de l’Abbé Menjou, 64400 Bibos. L’accueil est à la hauteur des salaisons vendus il est généreux et tellement gentil.

Salaisons Loge : http://chezlogeonfaitlandouille.com/

Tourisme Béarn : https://www.tourisme64.com/